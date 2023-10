Comerciantes y empresarios lanzan llamado de S.O.S. desde San Victorino debido a fuertes caídas en ventas

Se trata de “Súmate”, por medio de la cual los sectores esperan reactivarse y cerrar el año con cifras positivas. Durante el lanzamiento se llevará a cabo un performance que le mostraría a los colombianos cómo se vería el país si los empresarios migran dejando a Colombia o si la economía no se reactiva.

El vocero de Asocalzado Bogotá, Cristian Arango, aseguró que “existe una línea invisible en donde aún hay esperanza para quedarnos en Colombia”, pues no ser parte de esa cifra de “emprendedores, microempresarios y empresarios emigrantes”.

“Le queremos explicar a nuestros clientes que no es por capricho o abuso que subimos precios. Hacemos el mayor esfuerzo por no aumentar precios. Pero cuando la presión de los costos nos ha obligado, hemos tenido que subir. Los invitamos en lo posible a no dejar de asistir a restaurantes. 40 % de la producción del campo la movemos nosotros”, dijo Guillermo Henrique Gómez Paris, presidente de Acodres.