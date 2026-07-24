Conozca el reporte del clima antes de la Media Maratón de Bogotá: pronóstico del 24 al 26 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del clima correspondiente al fin de semana entre el 24 y el 26 de julio de 2026. El reporte cobra relevancia debido a la programación de actividades al aire libre, incluyendo la realización de la Media Maratón de Bogotá este domingo, carrera que prevé la participación de 42.000 corredores.

Tome precauciones, se acercan las lluvias: este es el pronóstico del clima para este 23 de julio

Para las últimas horas del viernes 24 de julio, las precipitaciones se concentrarán de forma principal en las regiones del occidente y sur del territorio nacional. El Ideam indicó que el litoral Pacífico, el Eje Cafetero y la zona occidental de Antioquia registrarán lluvias, mientras que en la región Caribe se prevén lloviznas de menor intensidad sobre el sur de los departamentos de Córdoba y Bolívar.

¿Va a llover? Conozca el pronóstico del clima para las principales ciudades este 21 de julio

Para la sabana de Bogotá y el altiplano cundiboyacense, las proyecciones meteorológicas señalan la presencia de cielo parcialmente cubierto con opción de lluvias al finalizar la tarde. El organismo ambiental confirmó que en las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y el archipiélago de San Andrés persistirán las lluvias dispersas, concentrándose la mayor actividad sobre las zonas marítimas circundantes.

Mapa del clima para le viernes 24 de julio. Foto: Ideam

Aumento de la nubosidad para el sábado 25 de julio

Durante la jornada del sábado 25 de julio, las condiciones climáticas registrarán una mayor densidad de nubes y un incremento en las precipitaciones hacia el norte y noroccidente del país. Los acumulados de agua más significativos se concentrarán en el Caribe central, así como en áreas de Antioquia, Bolívar, Sucre y sectores continentales adyacentes.

Mapa del clima para el sábado 25 de julio. Foto: Ideam

En relación con los fenómenos atmosféricos previstos para este día, el Ideam comunicó: “Para la jornada del sábado se proyecta un aumento de las lluvias en el norte del país, con acumulados moderados a fuertes en el Caribe central y sectores del Chocó, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento”.

En la región Andina las precipitaciones se manifestarán en horas de la tarde y la noche sobre los Santanderes y el Eje Cafetero. Las zonas de la Orinoquía y la Amazonía mantendrán lluvias dispersas, mientras que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el tiempo húmedo a lo largo del día.

Proyección del domingo 26 de julio en el territorio nacional

El domingo 26 de julio se proyecta como el día de mayor nivel de lluvias durante todo el fin de semana en varias regiones colombianas. Las precipitaciones de mayor volumen afectarán a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y los Santanderes, abarcando también amplias zonas del centro-occidente.

Mapa del clima en Colombia para el domingo 26 de julio. Foto: Ideam

Frente a la jornada del domingo y su impacto en las actividades en la capital y las regiones, el Ideam informó: “Se pronostica un día con precipitaciones frecuentes sobre la región Andina, abarcando las zonas de montaña de Cundinamarca y Boyacá, mientras que en el litoral Pacífico y el Caribe persistirán las lluvias de fuerte intensidad”.

Para las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y el territorio insular de San Andrés, se mantendrá la tendencia de cielos nublados y lluvias moderadas. Las autoridades recomendaron tomar prevenciones viales y consultar el estado del tiempo, especialmente para las personas que participen en eventos deportivos o desplazamientos por carretera.