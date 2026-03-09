Como es usual, cada semana en Bogotá se llevan a cabo reparaciones o mantenimiento en las redes de suministro de energía por parte de Enel Colombia, lo que provoca varias interrupciones del servicio de la luz en algunos sectores de la ciudad. La Alcaldía anuncia los barrios afectados para que las personas programen sus actividades sin mayores percances.

Así las cosas, estos son los barrios que no tendrán luz por algunas horas el martes 10 de marzo.

En la localidad de Bosa, el barrio San Diego Bosa, que cubre a carrera 79 a la 81 y la calle 75 sur a la 77 sur se queda sin energía desde las 4 de la tarde hasta la medianoche.

En La Candelaria, el barrio La Catedral, que va desde la calle 10 a la 13 y entre la carrera 8 a la 10, se queda sin luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

La mayoría de los cortes tienen lugar en la mañana y parte de la tarde. Foto: Getty Images

En la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio San Francisco (de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur) no tendrá luz desde las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Puente Aranda, en el barrio La Florida Occidental (de la calle 21 a calle 23 entre carrera 30 a carrera 32), se irá la luz a partir de las 8 a. m. hasta las 5 p. m.

En Teusaquillo, el barrio Alfonso López, que va entre la carrera 24 a 26 y entre la calle 4 a la 6, se queda sin energía entre las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.

En Usaquén, el barrio La Calleja (de la calle 131 a calle 133 entre carrera 18 a carrera 20) se queda sin luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

La Alcaldía detalló las zonas afectadas para el martes. Foto: Montaje con foto de cortesía Emcali / Getty

Y en la localidad de Usme, en el barrio El Uval Rural se va el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Los municipios aledaños también se verán afectados el martes 10 de marzo.

En Soacha, en el barrio Santa Ana I Sector (de la carrera 4 a carrera 6 entre calle 12 Sur a calle 14 Sur, en la Comuna 1), se va la luz desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

En Cajicá hay cortes de luz en la Vereda Chuntame desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m.

Y en Chía se va la luz en el Sector Canelón, Centro Comercial Centro Chía, desde las 8:15 a. m. hasta las 5 p. m.