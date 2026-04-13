Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este martes 14 de abril: Estos son los horarios programados

Este martes, 14 de abril de 2026, se llevará a cabo una nueva programación de cortes de luz en distintos barrios de la ciudad de Bogotá. Varias localidades de la capital colombiana no tendrán servicio de energía hasta que se realicen los trabajos de mantenimiento por parte de la empresa de energía Enel Colombia.

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Adicionalmente, varios puntos de municipios aledaños cerca de la ciudad, tales como Cajicá, Chía y Soacha rural, tampoco tendrán servicio hasta que se realicen las reparaciones agendadas.

Cortes de luz en barrios de Bogotá para este martes 14 de abril

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las zonas que se verán afectadas e invitó a los ciudadanos a planificar con anticipación sus actividades para evitar contratiempos:

La localidad de Chapinero, en el barrio Chicó Norte III Sector, no dispondrá de servicio de energía desde la calle 93 a 95 y entre las carreras 20 a 22 a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 a.m

En la localidad de Suba, se realizará el mantenimiento comenzando a las 9:15 a.m. hasta las 2:15 p.m. desde la calle 234 a 236 y entre las carreras 51 a 53, estos ubicados en el barrio Casa Blanca Suba Urbano.

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Para la localidad de Usaquén, tres barrios no dispondrán de luz desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. El barrio Las Margaritas no tendrá acceso de energía en las calles 147 a 154 y desde la carrera 18 a 24. En cuanto al barrio Las Orquídeas, la calle 160 hasta la 162 y la carrera 21 a 23 no dispondrán de luz. Finalmente, el barrio Los Cedros se encontrará en mantenimiento en la carrera 20 a 22, ubicados entre la calle 145 a 147.

Cortes de luz en municipios aledaños este martes 14 de abril

La vereda Canelón, ubicada en el municipio de Cajicá, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En el municipio de Chía, la vereda Fagua se encontrará en mantenimiento a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Finalmente, el municipio de Soacha rural tendrá dos veredas que no estarán en servicio mientras se realiza el mantenimiento desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., siendo las veredas Chacua y Fusunga.

Recomendaciones de Enel ante las personas afectadas por cortes de luz programados

La compañía eléctrica mencionó varios consejos para los ciudadanos que se verán impactados por los mantenimientos de energía en los puntos mencionados:

Entre las sugerencias por parte de Enel, se recomienda el cuidado de electrodomésticos en casa, aconsejando tenerlos desconectados durante la jornada de mantenimiento, de esta manera evitando futuros daños.

Adicionalmente, se señala la organización de actividades por parte de los ciudadanos implicados para que de esta manera no afecte el horario previsto de la intervención por parte de funcionarios de Enel Colombia.

En cuanto a alimentos y bebidas, la compañía invita a conservar los alimentos que se encuentren en las neveras de los hogares, evitando abrirlas durante el transcurso de la revisión de la energía.

Ante situaciones que impliquen la entrada de personal técnico a los hogares durante la jornada, se recomienda a los ciudadanos permitir el ingreso.

Sin embargo, si se presenta alguna preocupación en términos de seguridad, la empresa recomienda a los residentes confirmar la identidad de los trabajadores por medio de la línea 601 5 115 115, tanto para Bogotá como para el departamento de Cundinamarca.