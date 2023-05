Desgarrador | Enfermera denuncia que fue robada y abusada por un hombre que la siguió desde una estación de TransMilenio

En las últimas horas se presentó un nuevo caso de abuso sexual en Bogotá. Una enfermera, de 25 años de edad, denunció que fue perseguida, robada, amenazada con un cuchillo y abusada sexualmente por parte de un hombre en la localidad de Antonio Nariño.

Los hechos, según la denuncia de la mujer, ocurrieron en el barrio San Bernardo luego de que ella se bajara de la estación de TransMilenio de Antonio Nariño, pero al abandonar el sistema de transporte masivo, un hombre la siguió para hurtarle todas sus pertenencias y posteriormente abusarla sexualmente.

“Él me llevó primero a un parque, me sentó en una silla y me dijo que abriera todas mis aplicaciones en mi celular. Ahí pasaron unos 20 o 30 minutos. Todo esto pasaba mientras me amenazaba. Me robó todas mis pertenencias con un arma blanca que me puso en la parte del abdomen y me llevó a un parque que queda por detrás de donde yo trabajo”, narró la víctima a ‘CityNoticias’.

De acuerdo con el relato de la víctima, después de que el hombre le hurtó todas sus pertenencias, le prometió que la iba a dejar, pero le pidió que le diera un beso y posteriormente empezó a acosarla verbalmente.

“Él me dice que me va a dejar ir, pero que no mire a nadie, que si lo hago me apuñala. Caminamos dos cuadras, me tenía abrazada y con el cuchillo en el abdomen, y me dice que le dé un beso como si fuera mi pareja, dice que me va a ir ya. Después me mira de arriba a abajo y me dice ‘Usted está muy rica, ¿quiere que le devuelva sus cosas?’ Yo le dije que no, que se quedara con todo; pero déjeme ir por favor”, señaló la mujer al citado medio.

La mujer agregó que el hombre posteriormente la llevó a un pagadiario en donde, según su relato, abusó de ella. “El rato costaba $5.000, él no tenía efectivo y dejó su celular, entramos, en las cámaras se ve cuando entró detrás de él, pero en todo momento amenazada, él me abraza en el segundo piso, entramos a la habitación, él se hace en la puerta para que yo no pudiera salir, pone el cuchillo encima de la cama y me dice que me quite toda mi ropa y pasa todo ese episodio”, contó la víctima con la voz entre cortada.

La concejal de Bogotá por la bancada Colombia Humana Unión Patriótica, Heidy Sánchez, se refirió frente a este aterrador caso e informó que a pesar de que el hombre fue denunciado y capturado, las autoridades lo dejaron en libertad.

Hombre engañó a menor de 15 años para abusar de ella en un paraje solitario

Tras un hecho lamentable, un fiscal de la Seccional Guainía-Vaupés logró obtener la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Fredy Lizardo Montaño Garzón, quien enfrenta cargos por haber sometido presuntamente a una menor de 15 años a vejámenes de tipo sexual.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2021, cuando el acusado habría llevado a la víctima en su motocarro hasta un lugar remoto conocido como El Basurero, en Inírida, capital del Guainía. De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, allí habría obligado a la menor a sostener prácticas sexuales.

El fiscal encargado del caso, imputó a Montaño Garzón por el delito de acceso carnal violento con circunstancias de agravación. Sin embargo, el acusado no ha aceptado los cargos presentados en su contra.

Tras escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía General, el juez encargado del caso decidió acoger todas las pretensiones presentadas y dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario para el acusado. Esto significa que Montaño Garzón permanecerá detenido mientras se lleva a cabo el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el togado, la medida de aseguramiento es una decisión tomada para garantizar la seguridad de la víctima y evitar que el acusado pueda poner en peligro a otros posibles afectados. Además, esta medida busca asegurar la comparecencia de Montaño Garzón ante las autoridades judiciales durante todo el proceso.