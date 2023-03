Desmontan varias estructuras deshabitadas que estaban en zona de alto riesgo en Ciudad Bolívar, en Bogotá

Con el propósito de proteger la vida de personas que pretenden construir estructuras ilegales en zonas de alto riesgo, en el sector de Brisas del Volador, en Ciudad Bolívar, el Comando Ambiental, liderado por la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, desmontó 28 de estas.

Estos terrenos, especialmente en esta temporada de lluvias, tienen mayor riesgo de deslizamiento, razón por la cual el Idiger viene caracterizando a las personas que habitan o intentan habitar la zona y en un trabajo interinstitucional realizan labores de socialización para una pronta evacuación. En lo corrido de este año se han desmontado en total 39 estructuras en este sector.

Las estructuras que fueron desmontadas estaban ubicadas en zonas de alto riesgo. - Foto: Secretaría de Seguridad

Las entidades distritales, entre esta la Secretaría de Hábitat, han brindado oferta social y ayudas económicas como subsidios de arrendamiento entre tres y seis meses, para atender a la comunidad que habita en el sector, con el único fin de proteger su vida y que abandonen estas ocupaciones de manera voluntaria.

“Queremos decirle a la ciudadanía que no se deje engañar, hay estafadores, gente inescrupulosa que se aprovecha de familias humildes y ofrece lotes o promociona predios en donde no se puede construir y ya se ha evacuado. Que no les pinten casas en el aire. Con el desmonte de las estructuras no habitadas en esta zona de alto riesgo estamos evitando una tragedia. Venimos con una completa oferta institucional para los que aún permanecen aquí”, indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.

El Comando Ambiental, en el primer bimestre de este año, ha realizado intervenciones en Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar, donde se realizaron seis cierres de centros de acopio de material de arrastre, cinco demoliciones de viviendas ilegales y tres incautaciones de maquinaria que era usada para estas obras.

Desde la Secretaría de Hábitat, con el programa ‘Que no te pinten casas en el aire’, también se intenta prevenir la venta ilegal de viviendas, y a la vez brindar asesoría a las personas afectadas por este delito.

Con la temporada de lluvias, el riesgo aumenta en estas zonas, por eso el comando ambiental las desmontó - Foto: Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad, junto con unos 200 funcionarios de Policía, Ejército, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Secretaría de Gobierno, Idripron, UAESP y Dadep, estuvieron en la intervención brindando la oferta social a la comunidad.

“Este polígono de asentamiento ilegal tiene más del 50 % del terreno clasificado como amenaza por remoción en masa, por eso nuestro llamado a la ciudadanía es a no invadir terrenos y menos cuando no son aptos para la vivienda, especialmente en estas zonas con riesgo de deslizamiento”, indicó Nadya Milena Rangel Rada, secretaria de Hábitat.

Insólito: cae vehículo en hueco de una obra en el sur de Bogotá

En horas de la madrugada de este martes 21 de marzo ocurrió un accidente en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. En los hechos, un conductor que, según testigos, iba con exceso de velocidad, llevó al carro que manejaba directo a un hueco de una obra en construcción.

Foto de archivo. Imagen de referencia. - Foto: Tomada de Twitter @camilocruzbog

El socavón, de acuerdo con información de las autoridades, tiene unos cinco metros de profundidad. Tras el incidente ocurrido exactamente en la calle 56F sur con avenida carrera 89 B, el hombre salió ileso y escapó del lugar de los hechos luego de montarse en una motocicleta que fue a recogerlo.

Según se conoció, el vehículo fue conducido a los patios, mientras que las autoridades revisan videos de cámara de seguridad de la zona para identificar al conductor.

Este hecho se suma al que ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando la concejal de Bogotá, Diana Diago, denunció que un vehículo terminó dentro de una zanja sobre una intersección en la vía a Guaymaral.

Por medio de la su cuenta oficial de Twitter, la cabildante señaló que no es la primera vez que pasa una situación así en este sector de la vía y que en reiteradas ocasiones ha hecho los respectivos llamados a la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía local de Suba y al Idu, para que atienda el estado de este tramo vía.

“¡Un carro terminó en un hueco por la ineficiencia de esta Administración! He venido denunciando el pésimo estado de la vía Guaymaral a la Alcaldía de Suba ¿Cuántos accidentes tiene que haber para que hagan algo por el sector?”, cuestionó la concejal de la capital.