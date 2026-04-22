Ella era Julia Isabel Quito, adulta mayor que murió tras ser impactada por una llanta en Bogotá

Una tragedia se presentó el pasado viernes en el barrio El Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Ese día, a eso de las 11:40 a. m., una adulta mayor murió tras ser impactada por una llanta en plena vía pública, tal como quedó registrado en una cámara de seguridad del sector.

Mujer falleció por impacto de llanta voladora que habría sido lanzada en Ciudad Bolívar; video reveló el momento exacto de la tragedia

Se trata de Julia Isabel Quito, quien tenía 79 años y estaba en un paradero del SITP esperando un bus, para ir a hacer una diligencia personal.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa el instante en que la llanta arrolló a Quito violentamente, debiendo ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Ahora, las autoridades tratar de establecer si se trató de un acto fortuito o una manipulación intencional de la llanta que, al parecer, fue lanzada desde la parte alta de Ciudad Bolívar.

#BOGOTÁ. Una mujer falleció tras ser impactada por una llanta que habría sido lanzada desde la zona alta del b/Perdomo, loc/Ciudad Bolívar. Según información; la víctima sufrió heridas graves por el impacto y fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente murió. Autoridades… pic.twitter.com/nzeghfapOo — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 19, 2026

De acuerdo con unas declaraciones que recogió el portal Q’hubo Bogotá, la adulta mayor era madre de seis hijos y había llegado a Bogotá desde años atrás, procedente de Tunja.

“Mi abuelita era una gran mujer… de carácter inigualable, pero por dentro muy amorosa; Mi tío escuchó un estruendo, pero no se imaginó que tuviera que ver con lo de mi abuelita“, dijo Yuri García, nieta de la mujer fallecida.

Al costado derecho de la imagen, con un sombrilla, la adulta mayor antes de ser impactada por la llanta. Foto: Tomado de: @PasaenBogota

Así mismo, García aseguró que el traslado de su abuela a un centro hospitalario tomó entre una hora y media y dos horas.

Aún herida, según dijo su nieta, la adulta mayor “las recordaba” y alcanzó a estar con vida durante al menos siete horas.

“Pasa una ambulancia y no le presta los primeros auxilios… después pasa otra y es cuando la atienden”, destacó García, según en el portal citado anteriormente.