La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunciaron este jueves el inicio de un proceso legal para identificar y capturar a dos hombres que, a través de un video difundido en redes sociales, afirmaron haber vandalizado vehículos del sistema de transporte masivo.

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La decisión fue oficializada por los secretarios Claudia Díaz y César Crespo, quienes confirmaron el inicio de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que las declaraciones de estas personas constituyen una confesión de actos que atentan contra la infraestructura y la integridad de los habitantes.

“Estas dos personas han confesado frente a la ciudad que cometieron actos de destrucción, interrupción del servicio y agresión a usuarios y funcionarios”, afirmó Díaz.

Según la funcionaria, estas acciones generan riesgos directos a la operación del sistema, afectan la movilidad de la ciudad y provocan pérdidas económicas que repercuten en el patrimonio público.

Tipificación de delitos y proceso judicial

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Crespo, detalló el alcance jurídico que enfrentarán los responsables tras sus declaraciones públicas. El funcionario especificó que la confesión permite señalar la presunta comisión de tres delitos: daño en bien ajeno, interrupción del servicio de transporte público y concierto para delinquir.

Buscamos a estos vándalos, quienes confesaron atentar contra la infraestructura del sistema público de transporte, poniendo en riesgo la integridad de ciudadanos en Bogotá.



Si alguien tiene información sobre estos sujetos por favor llamar al 123 pic.twitter.com/Oxtwp6vuDx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 16, 2026

Nuestros equipos jurídicos han “iniciado la acción para llevar ante la Fiscalía una denuncia penal que permita la captura de estos individuos para que enfrenten los efectos de este comportamiento”, aseguró Crespo.

El secretario subrayó que el delito de concierto para delinquir es el más grave de los cargos que se les imputarán. Asimismo, el funcionario hizo un llamado a la colaboración ciudadana para agilizar el proceso de judicialización. “Convocamos a la ciudadanía a que, si tiene información que nos permita que la demanda derive en la captura de estos individuos, la comparta en la línea 123”, aclaró.

Investigación sobre la difusión del material

Además de la búsqueda de los implicados, la Secretaría de Seguridad solicitó la intervención de la “Fiscalía para investigar a quienes distribuyen este tipo de material gráfico”.

Lo anterior con el objetivo de “identificar si existen instigaciones que pongan en peligro a la ciudadanía”. Además, se han emitido citaciones para declarar “con el fin de obtener elementos que permitan la identificación e individualización de los responsables”, según aclaró el secretario.

Actualmente, las autoridades avanzan en las operaciones de inteligencia para dar con el paradero de los hombres que afirmaron realizar daños contra los buses articulados de TransMilenio y el Tren Turístico de la Sabana, buscando garantizar que los responsables de los daños a la infraestructura pública reciban las sanciones correspondientes por ley.