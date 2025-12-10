Suscribirse

Bogotá

Durante 2025, 1.510 buses del sistema de transporte de Bogotá fueron vandalizados en medio de manifestaciones y 101 personas resultaron lesionadas

Los arreglos de los daños le costaron al distrito más de 102 millones de pesos. Concejal Julián Uscátegui propone proyecto para endurecer castigos a vándalos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 5:28 p. m.
Buses vandalizados de transmilenio
Buses vandalizados de TransMilenio | Foto: SEMANA

Bogotá cerró 2025 con un balance crítico en materia de orden público durante las movilizaciones sociales y eventos masivos. Entre enero y octubre, 101 personas resultaron lesionadas en medio de protestas que derivaron en disturbios, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre el impacto del vandalismo en la seguridad ciudadana.

Contexto: La denuncia del concejal Julián Uscátegui: “La paz total se convirtió en el mayor programa de excarcelación de delincuentes”
Buses vandalizados de transmilenio
Buses vandalizados de transmilenio | Foto: SEMANA

De acuerdo con los datos presentados ante el Concejo de Bogotá, por el cabildante Julián Uscátegui, siete de cada diez heridos no participaban en las manifestaciones, sino que eran ciudadanos, contratistas o miembros de la Fuerza Pública que transitaban por las zonas afectadas.

Las cifras del concejal dan cuenta de un fenómeno persistente. Solo en 2025 se registraron 1.559 movilizaciones en la ciudad, de las cuales 72 terminaron en actos vandálicos que obligaron a la intervención de las autoridades.

Contexto: Concejal Julián Uscátegui advierte sobre la presencia de 205 grupos delictivos en Bogotá
Manifestantes vandalizaron estaciones del Transmilenio y monumento de Luis Carlos Galán en el Día de la Mujer
Manifestantes vandalizaron estaciones del Transmilenio y monumento de Luis Carlos Galán en el Día de la Mujer | Foto: Montaje: captura de X

Según estos mismos datos, en el acumulado entre 2021 y 2025, las localidades más golpeadas por este tipo de hechos fueron Teusaquillo, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Suba, zonas de alta circulación y concentración de actividades institucionales, académicas y culturales.

Ahora bien, desde la óptica del concejal, el deterioro del transporte público refleja con claridad la magnitud del problema. En lo corrido del año, 1.510 buses y 10 estaciones del Sistema Integrado de Transporte fueron vandalizados.

Contexto: Concejal Julián Uscátegui busca ponerle freno a la crisis de ruido excesivo que aqueja a los bogotanos
Mujeres feministas vandalizaron estación de TransMilenio en Bogotá en medio de protestas.
Mujeres feministas vandalizaron estación de TransMilenio en Bogotá en medio de protestas. | Foto: Capture de video publicado en el Twitter de @luciabastidasu

En el balance de los últimos tres años, la cifra asciende a 3.920 buses atacados, es decir, uno de cada tres vehículos del sistema. Las reparaciones han implicado una inversión superior a 102 millones de pesos, recursos públicos que, según se advierte, terminan destinándose a corregir daños evitables

Ante este panorama, Uscátegui radicó un Proyecto de Acuerdo que propone medidas más estrictas contra quienes protagonizan actos vandálicos.

Bus nuevo de Transmilenio vandalizado
Bus nuevo de Transmilenio vandalizado | Foto: Fotos: Twitter @TransMilenio

La iniciativa plantea, entre otras acciones, restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo.

También, dentro del proyecto se busca fortalecer el uso de cámaras corporales en los equipos de diálogo; mejorar la interoperabilidad del sistema C4; y crear un Registro Público de Actos Vandálicos que concentre información sobre daños y responsables.

Estacion de transmilenio fuera de servicio por vandalismo Bogota julio 6 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Estacion de transmilenio fuera de servicio | Foto: Guillermo Torres

El proyecto también contempla incentivos ciudadanos para facilitar la identificación de los responsables y una mayor articulación entre la Secretaría Jurídica Distrital y la Fiscalía General para garantizar la judicialización y reparación de los daños.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

2. Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

3. Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

4. Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

5. Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Concejo de BogotávandalismoManifestaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.