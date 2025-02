En espejo de un baño del Ministerio de Igualdad, dejaron mensaje alertando grave situación: así reaccionó Francia Márquez

Cobos, lideresa e hija del pueblo Muisca, le contó al periódico El Espectador: “Él siempre me saludaba a mí y a muchas mujeres con mucho contacto físico, muy cariñoso, con abrazos y besos”. Y agregó: “Me preguntó: ‘¿No tiene hermanitos, primos que vayan y lleven a su papá al médico?’ Yo le dije: ‘Sí, tengo familia, pero es mi responsabilidad’. Él me pasa su celular y me dice: ‘Si no tiene minutos, tome y llame a su familia y mire quién puede llevar a su papá al médico’. Yo lo miré y le dije: ‘Yo no tengo por qué llamar a nadie’; y me dijo: ‘Tome, haga la gestión’. Era mi jefe y sentí que me estaba dando una orden directa. Les escribí un mensaje a mis familiares diciendo que los iba a llamar, que estaba con mi jefe y que me siguieran el cuento. El vice me hizo ponerlos en altavoz y, cuando me dijeron que no podían llevar a mi papá al médico, aceptó”, contó, al dar cuenta de cómo, supuestamente, el señalado funcionario la instó a permanecer con él más tiempo e, incluso, le programó un viaje a Caquetá.