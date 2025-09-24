Bogotá
🔴 EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá complican la movilidad HOY: bloquean vías la mañana de este miércoles 24 de septiembre
Algunas vías de la capital del país presentan tráfico lento por manifestaciones y accidentes de tránsito.
La capital del país amaneció con varias jornadas de manifestaciones que han alterado el normal flujo vehicular.
Además, la medida de pico y placa en Bogotá se mantiene para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Funciona como es usual, de lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.
Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
¿Cómo está hoy en Bogotá la movilidad?
8:50 a.m.: TransMilenio opera con normalidad
Pese a la jornada de movilizaciones, la empresa TransMilenio informó que opera con normalidad en todos sus componentes y estaciones.
⏰ #TMAhora (8:20 a.m.)— TransMilenio (@TransMilenio) September 24, 2025
📍 Estación León XIII
Así avanza la operación en la troncal de Soacha en esta mañana. 💪
Nuestros buses están listos para acompañarte en tu viaje y acercarte a tus destinos. 🌞✨
✅ Las demás troncales también operan con normalidad.
¡Que tengas un gran… pic.twitter.com/ldl7wYnowZ
7:54 a.m.: Siguen las manifestaciones
Manifestantes llegan a la carrera 7 con calle 32, en sentido sur-norte, se encuentran sobre andén. Se recupera la movilidad en el corredor de la carrera 10. Agentes civiles y Grupo Guía en el punto.
7:27 a.m.: Bloqueos en la carrera 10
Se presenta manifestación y avanza por la carrera 10 con calle 23, en sentido sur-norte, generando afectación vial. Autoridades acompañan.