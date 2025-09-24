Suscribirse

🔴 EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá complican la movilidad HOY: bloquean vías la mañana de este miércoles 24 de septiembre

Algunas vías de la capital del país presentan tráfico lento por manifestaciones y accidentes de tránsito.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 2:48 p. m.
En agosto, las autoridades de Bogotá han impuesto más de 60 comparendos a motocicletas que han invadido por los andenes.
Los operativos se han intensificado con el fin de salvaguardar la vida de los peatones. | Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

La capital del país amaneció con varias jornadas de manifestaciones que han alterado el normal flujo vehicular.

Además, la medida de pico y placa en Bogotá se mantiene para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Funciona como es usual, de lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cómo está hoy en Bogotá la movilidad?

8:50 a.m.: TransMilenio opera con normalidad

Pese a la jornada de movilizaciones, la empresa TransMilenio informó que opera con normalidad en todos sus componentes y estaciones.

7:54 a.m.: Siguen las manifestaciones

Manifestantes llegan a la carrera 7 con calle 32, en sentido sur-norte, se encuentran sobre andén. Se recupera la movilidad en el corredor de la carrera 10. Agentes civiles y Grupo Guía en el punto.

7:27 a.m.: Bloqueos en la carrera 10

Se presenta manifestación y avanza por la carrera 10 con calle 23, en sentido sur-norte, generando afectación vial. Autoridades acompañan.

