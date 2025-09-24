🔴 EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá complican la movilidad HOY: bloquean vías la mañana de este miércoles 24 de septiembre

La capital del país amaneció con varias jornadas de manifestaciones que han alterado el normal flujo vehicular.

Además, la medida de pico y placa en Bogotá se mantiene para vehículos particulares, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). El horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Funciona como es usual, de lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

¿Cómo está hoy en Bogotá la movilidad?

8:50 a.m.: TransMilenio opera con normalidad

Pese a la jornada de movilizaciones, la empresa TransMilenio informó que opera con normalidad en todos sus componentes y estaciones.

⏰ #TMAhora (8:20 a.m.)

📍 Estación León XIII



Así avanza la operación en la troncal de Soacha en esta mañana. 💪

Nuestros buses están listos para acompañarte en tu viaje y acercarte a tus destinos. 🌞✨



✅ Las demás troncales también operan con normalidad.



¡Que tengas un gran… pic.twitter.com/ldl7wYnowZ — TransMilenio (@TransMilenio) September 24, 2025

7:54 a.m.: Siguen las manifestaciones

Manifestantes llegan a la carrera 7 con calle 32, en sentido sur-norte, se encuentran sobre andén. Se recupera la movilidad en el corredor de la carrera 10. Agentes civiles y Grupo Guía en el punto.

7:27 a.m.: Bloqueos en la carrera 10