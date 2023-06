Esta es la razón por la cual está llegando el agua amarilla en el norte de Bogotá, según el Acueducto de la capital; los ciudadanos están molestos

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el cambio de color (amarillo) del agua es temporal y se presenta entre la carrera novena, la Autopista Norte, la calle 100 y la 190, que responde a condiciones de las fuentes de abastecimientos, por lo se realizan algunas modificaciones “en el despacho de las plantas de tratamiento, y en los esquemas de operación del Sistema Matriz de Acueducto”, indica la empresa.

Según manifiesta: “los cambios implican un incremento del caudal de salida desde la Planta Tibitoc en aproximadamente 1.0m3/s, y su correspondiente disminución del caudal de salida desde la Planta Wiesner, condición que modifica las velocidades de transporte del agua por las líneas provenientes de la planta Tibitoc”, añade.

Por lo anterior, asegura que, aunque hay cambios en la coloración del agua, “no afectan en ninguna medida la potabilidad de esta”, manifestando que es una actividad temporal que se cataloga como un imprevisto y trabaja para solucionarlo rápidamente.

Asimismo, menciona -a través de sus redes sociales- que desarrollan un proyecto de cribado de lodos en el cual se separan los residuos sólidos que fueron succionados por “los equipos de alcantarillado en el proceso de mantenimiento de las redes”.

Sin embargo, otras zonas en el trascurso del año se han visto afectadas. - Foto: Foto @AcueductoBogota

Como resultado, hay una reducción de Co2 en un 34 %; y el desarrollo del 100 % con el equipo de ingeniería de la empresa.

La molestia de los ciudadanos por el color del agua

No obstante, los usuarios en las redes sociales están manifestando que, aunque la empresa califique el agua como “potable”, realmente: “No podemos cocinar, no podemos lavar la ropa, ya vino un señor del acueducto, a mi apto entró, miró el color del agua y no dio solución, que más debo hacer”, escribió un usuario en Twitter.

Seguido a este comentario, otro internauta escribió: “@AcueductoBogota y esta cochinada que sale del grifo qué? Eso sí, el recibo sí muy puntual. Llevamos 2 días con el agua así, solucionen esto YA!”.

Los usuarios están molestos. - Foto: Foto de Twitter @m_terradas

“Buenos Días. Sres Acueducto de Bogotá, así nos está llegando el agua potable en el norte de Bogotá. Por este servicio público es que pagamos, ni siquiera tuvieron la molestia de informar a los usuarios”, expresó otra ciudadana que publicó una foto de un vaso con agua amarilla.

Posibles consecuencias para la salud de tomar agua cruda o de la llave

En su página web, el colegio Bilbao de México menciona que beber agua directamente del grifo puede ser perjudicial para algunas personas porque podrían desarrollar enfermedades crónicas o infecciones. Sin embargo, hay quienes tienen este hábito y no han tenido mayores complicaciones.

Y aunque el agua aparentemente se vea transparente y con ciertos procesos encima, no necesariamente puede ser segura, siendo propicia para la contaminación y propagación de bacterias. Por ejemplo, la que más se conoce es Escherichia coli (E. coli) que, según explica la Clínica Mayo, esta bacteria puede contaminar el agua a través de las heces de los seres humanos y los animales.

“Los suministros de agua rurales tienen mayor probabilidad de estar contaminados”, añade el centro especializado.

Hay quienes usan filtro para poder consumir agua de la llave. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De ahí que los síntomas comunes de la afección que provoca esta bacteria son dolores estomacales, diarrea, calambres, entre otros, que puede ser tratada, pero en los casos más graves -por ejemplo en los niños- podría causar una insuficiencia renal, posiblemente mortal, según comenta la entidad.

No obstante, consumir agua contaminada puede desarrollar enfermedades, tales como, leptospirosis, hepatitis A y hasta cólera, explica el portal de salud Tua Saúde. Además, esas afecciones son provocadas por bacterias que se desenvuelven en el agua, siendo más presentes en lugares como las fuentes.