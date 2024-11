Esta es la verdad de por qué se inunda la Autopista Norte, en Bogotá, y lo que se debería hacer para solucionar el problema

“Los conductores estaban totalmente desesperados, no sabían qué hacer, no se podían mover. Por las fuertes inundaciones, había algunos vehículos pequeños que prácticamente estaban flotando en el agua a punto de golpearse con otros carros. No había acceso a ningún baño, a alimentación, y quienes estaban en carros o buses grandes podían resguardarse del frío, pero hubo quienes tuvieron que subirse encima de sus vehículos para protegerse”.