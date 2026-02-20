Bogotá

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Su nombre se ha destacado por décadas en la capital del país, convirtiéndolo en un sitio imperdible para extranjeros y locales.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
El centro comercial es referente de glamour y lujo en Bogotá.
La dinámica comercial de las grandes ciudades suele reflejar el nivel de consumo, los patrones de gasto de sus habitantes y la oferta de bienes y servicios disponibles. En el caso de Bogotá, el ecosistema de centros comerciales incluye desde grandes complejos con tiendas de diversas marcas nacionales e internacionales hasta plazas con restaurantes y servicios que reúnen a público local y turistas. Estos espacios forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y, en muchos casos, se convierten en puntos de referencia para compras, ocio y actividades sociales.

El centro comercial que lleva siendo uno de los más importantes por su oferta de marcas de alto perfil es el Centro Comercial Andino, reconocido por albergar tiendas de moda internacional, boutiques de diseñadores independientes, espacios de entretenimiento para todas las edades y marcas prémium desde el año 1993.

Este complejo, ubicado en la zona de El Retiro, se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para compras de marcas extranjeras, accesorios de lujo y experiencias de consumo exclusivas, destacando:

El centro comercial Andino es uno de los más tradicionales de Bogotá. Fotografía: Guillermo Torres/ SEMANA
  • Tiffany & Co.
  • Dolce & Gabbana.
  • Pandora.
  • Louis Vuitton.
  • Chevignon.
  • The North Face.
  • Calvin Klein.
  • Mercedes Benz.
  • Kevin’s.

Este centro comercial no solamente es reconocido por los capitalinos, también ha sido galardonado en varias oportunidades por su diseño, innovación y la calidad de sus servicios, consolidándose como uno de los centros comerciales más importantes de Colombia.

El Andino ha sufrido varios cambios desde su fundación; por ejemplo, en 2005 se construyó una terraza de comidas coronada por un domo estructural.​ Para marzo de 2012 anunció que se agregarían 22 locales más distribuidos en cuatro niveles. En 2013 se efectuó una ampliación de cerca de 1900 metros cuadrados y una fachada sobre la carrera 12. Y actualmente están culminando unos trabajos realizados en la plazoleta de comidas que han modernizado la estética del recinto.

Pero no todo ha sido color de rosa. En febrero de 2008 tuvo lugar un incendio en el tercer piso, dejando tres personas heridas, algunas asfixiadas por inhalación de humo y millonarias pérdidas por el colapso del techo de una de las salas de cine. Este impactante hecho se dio debido a un cortocircuito.​

El Centro Comercial Andino, inaugurado en 1993, se ha posicionado como uno de los más populares de Bogotá.
Finalmente, el hecho más impactante ocurrido en este importante centro comercial fue el 17 de junio de 2017, cuando explotó una bomba colocada en el baño de mujeres del segundo piso,​ dejando como resultado tres mujeres fallecidas y nueve heridas.​

Otro referente es el Centro Comercial Atlantis Plaza, vecino del Andino, que combina ofertas de moda, gastronomía y entretenimiento, con una concentración de tiendas y servicios que atraen a un público con poder adquisitivo medio y alto, así como visitantes interesados en experiencias de compra diversificadas.

