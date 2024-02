Habla periodista de Red + Noticias que fue atacado en Bogotá: “Me pagaron puños en la cara y la cabeza”

Verdadero rechazo causó en Bogotá el ataque del que fue víctima un equipo periodístico de Red + Noticias mientras cubría una manifestación en la capital del país, en el marco del Día Internacional de los Humedales, el pasado viernes 2 de febrero.

Los hechos ocurrieron específicamente en la Avenida Caracas con calle 53, cuando un grupo de personas estaba protestando al frente de las instalaciones de la Secretaría de Ambiente, y bloqueó la troncal de TransMilenio durante dos horas, aproximadamente.

Ataque al equipo periodístico de Red+ Noticias | Foto: Red + Noticias

De acuerdo con el medio de comunicación, al periodista lo golpearon severamente en el rostro y la cabeza, muy a pesar de que personal de la Secretaría de Seguridad Distrital, adscrito a la Unidad de Gestores de Convivencia, intentaba proteger al comunicador.

De hecho, en un video quedó grabado el momento exacto en el que tres de los agresores insistieron con palabras amenazantes y soeces que el reportero debía borrar el material. Y, posteriormente, el periodista fue atacado físicamente.

El periodista víctima de las agresiones es Fabián Forero, encargado de cubrir para el medio de comunicación todo lo que acontece en la capital del país. SEMANA contactó al comunicador para conocer directamente su versión de los hechos.

“Yo fui a cubrir la manifestación con un camarógrafo, con Francisco Ruiz, y con un asistente. La información preliminar que teníamos es que estaban cerradas varias estaciones de TransMilenio en la Caracas. Nos bajamos del carro en la calle 53 y el camarógrafo empezó a grabar a la gente bajándose de los buses producto del bloqueo; sin embargo, yo seguí caminando hasta llegar a la Secretaría de Ambiente, en donde estaba el foco de la protesta”, indicó Forero.

El periodista sacó su teléfono celular para grabar imágenes de lo que estaba ocurriendo para enviar el contenido audiovisual a la sala de redacción, para que pudiera ser publicado en la página web y en las redes sociales de Red + Noticias en tiempo real y fue ahí cuando empezó a ser atacado por los manifestantes.

“Empecé a grabar a la gente que estaba ahí y me di cuenta que tenían una bandera con el símbolo de la anarquía y había unas mujeres encapuchadas. Yo terminé de grabar y quienes estaban protestando se vinieron hacia mí. Primero se me acercó una mujer, quien se presentó como una periodista alternativa, y me dijo que yo no podía grabar, me cuestionó que por qué les estaba grabando la cara, que yo no tenía permiso para eso, y posteriormente se vinieron varios hombres con groserías a decirme que borrará lo que había grabado, y en ese momento empezaron las agresiones”, señaló.

“Yo empecé a borrar los videos, pero me gritaban que los borrara también de la papelera, pero yo no tenía muy claro cómo hacerlo, y me asusté y comenzaron a golpearme fuertemente. Recibí un puño en la cabeza y tres puños en la cara. A Francisco le lanzaron una piedra con una cauchera y lo empezaron a intimidar para que bajara la cámara”, contó Forero.

El periodista de Red + Noticias contó que de manera inmediata intervinieron los gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad, quienes lo resguardaron y evitaron que ocurriera una verdadera tragedia, no obstante, los agresores, con contentos con las agresiones físicas, le retuvieron el celular.

“Yo me sentí linchado prácticamente y ellos (los agresores) me retuvieron el celular. Si yo seguía ahí, me iban a reventar, entonces me salí del cerco y les pedí a los gestores de convivencia que me recuperaran el teléfono y finalmente me lo entregaron”, explicó.

Forero señaló que él y su compañero no fueron las únicas víctimas de los manifestantes, pues también intentaron linchar a otro joven que se encontraba en el lugar grabando lo que estaba ocurriendo y los gestores de convivencia tuvieron que intervenir una vez más.

Red+ Noticias también reveló en su página web la imagen de quienes, al parecer, habrían agredido al equipo periodístico.