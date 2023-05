IDRD insiste en su férrea defensa por la grama de El Campín: “está en condiciones aptas”

Blanca Durán, directora del IDRD, insiste en que cualquier afirmación sobre la cancha debe estar sustentada en estudios técnicos y no en apreciaciones subjetivas. La funcionaria espera que esta discusión no se esté planteando para justificar que eventualmente no se le asigne la Copa Libertadores Femenina a Bogotá.

Con relación a las inquietudes de los equipos capitalinos sobre el estado de la grama del estadio El Campín, y tal como fue expuesto por el IDRD al Club Independiente Santa Fe en días pasados, el Instituto reiteró que desde el pasado primero de abril inició la preparación de la grama del estadio –proceso a cargo del empresario del concierto Monsters of Rock–, con el fin de mitigar la afectación.

Este protocolo contempla acciones agronómicas como podas, aireaciones, fertilización y salados con materiales retenedores de nutrientes, así como mantenimientos rutinarios durante un mes, hasta la entrega de resultados por parte del laboratorio.

Dos semanas después, el 16 de abril, se tomaron las muestras del suelo y se hicieron las pruebas técnicas POST al evento, para enviarlas al laboratorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Al día siguiente, una vez terminados los protocolos para eventos de las artes escénicas, el IDRD llevó a cabo la evaluación, cuyo resultado fue que los valores se encuentran entre los rangos utilizados para determinar las condiciones de juego y para la celebración del Suramericano Masculino Sub-20 del 2023.

Recientemente, Santa Fe vs. Cali fue afectado por una torrencial lluvia en Bogotá. - Foto: SEMANA

Sobre las manchas marrones en la grama, el IDRD aclaró que está compuesta por dos especies de gramíneas, kikuyo y poa, cuya resistencia a las altas temperaturas no es muy alta. Los días 13 y 14 de abril de 2023, estando ya instalada la protección de la grama, se presentó el fenómeno denominado halo solar, que se caracteriza por alta radiación. Las manchas no son resultado del barro ni de una afectación por tracción mecánica de las estivas.

Al respecto, el IDRD recordó que, desde el año 2012, las únicas estibas cuyo uso se permite en la grama de El Campín son las utilizadas para las premiaciones del fútbol profesional.

El estado de la grama corresponde más a la intensidad de los partidos que se han programado, puesto que en 2023 se han disputado 49, entre los de la liga femenina, la liga masculina y el Sudamericano.

“Hay que tener en cuenta que en la liga femenina juegan dos selecciones y en la masculina otras dos, y que en el Sudamericano se celebran dos partidos por fecha y estos se hacen cada dos días, sin que se deje espacio para la recuperación de la grama. Es claro que la programación es así de apretada, porque se decidió hacer la liga femenina a la carrera, y solo en cuatro meses, y no durante todo el año como se solicitó anteriormente a los equipos profesionales”, precisó el IDRD.

Estado de la grama del Campín para el duelo entre Santa Fe y Gimnasia por Sudamericana. - Foto: Captura de pantalla ESPN

Por otro lado, el IDRD ha formulado recomendaciones técnicas sobre el área en la cual pueden hacerse los entrenamientos previos a los partidos, para que no se sobrecarguen las zonas que tienen la grama más sensible. Estas recomendaciones, de acuerdo con el Instituto, no han sido atendidas por los equipos, pese a que es una de sus obligaciones en el marco del contrato del préstamo del estadio.

Finalmente, Blanca Durán, directora del IDRD, insiste en que cualquier afirmación sobre la cancha debe estar sustentada en estudios técnicos, como lo hace el Instituto, y no en apreciaciones subjetivas, al tiempo que manifiesta que espera que esta discusión no se esté planteando para justificar que eventualmente no se le asigne la Copa Libertadores Femenina a Bogotá, como se ha venido solicitando.

Llamado al fútbol femenino

El IDRD hizo un nuevo llamado a los equipos de fútbol de Bogotá para que cumplan sus promesas con el fútbol femenino y pide a la hinchada presionar para que estas se hagan realidad, sin demoras. Una de esas promesas es que los clubes dejen entrar público a los partidos de la liga femenina en El Campín.

Recientemente, un buen partido protagonizaron en El Campín Millonarios y América, por la Liga Femenina. Ganaron las azules 2-1. - Foto: Foto: Millonarios

El IDRD respaldó la posición de las futbolistas, quienes han clamado para que los clubes la cumplan, en igualdad de condiciones con los hombres. La entrada del público a los partidos es responsabilidad logística de los clubes profesionales.

“Hemos venido cumpliendo con la misión de impulsar el fútbol de mujeres, prestando los estadios El Campín y Techo sin cobro alguno, para todos los partidos de la liga de fútbol femenino desde el mes de octubre de 2022″, aseguró la directora del IDRD, Blanca Durán, mientras llamó a la corresponsabilidad de los tres clubes profesionales capitalinos, pues los estímulos, como el público, son esenciales para que cada vez haya más mujeres en la jugada.