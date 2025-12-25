Nación

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Todavía no se conoce con exactitud cuál fue la causa que desató las llamas en el sitio.

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 3:44 p. m.
Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.
Foto: Noticias RCN

Un incendio se presentó en una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, en Bogotá. La situación obligó al personal y a los menores a evacuar, lo que fue aprovechado por algunos para evadirse.

El hecho se presentó durante la madrugada del pasado miércoles, 24 de diciembre, cuando la gran mayoría de personas estaban descansando.

Bomberos atendiendo la emergencia ocurrida en la sede del ICBF.
Foto: Noticias RCN

Las llamas poco a poco se apoderaron del sitio en el que había 40 menores de edad, por lo que fueron evacuados rápidamente. Hasta el sitio llegaron los organismos de emergencia y el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió la situación.

En medio del caos, el ICBF confirmó que 16 adolescentes se evadieron del lugar y hasta el momento continúan siendo buscados por las autoridades.

Afortunadamente, la conflagración no dejó personas heridas de gravedad, aunque algunos pequeños tuvieron que ser atendidos debido a que resultaron afectados por la inhalación de humo. Incluso, varios fueron llevados a hospitales.

10 niños y niñas adolescentes son trasladados a los centros médicos más cercanos para que les presten la atención médica, toda vez que presentaban síntomas o afectaciones de salud por inhalación de humo“, indicó la Policía.

Cuerpo de Bomberos atendiendo la emergencia registrada en Bogotá.
Foto: Noticias RCN

Sumado a esto, las autoridades también informaron que en medio de la emergencia se realizaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, pero los mismos fueron interrumpidos por personas externas a la sede del ICBF.

Personal extranjero de nacionalidad venezolana se interponen para que este procedimiento no se ejecute según los protocolos“, añadió.

Por lo mismo, no se descarta que algunos de los protagonistas de estos hechos puedan enfrentar un proceso por obstrucción de los protocolos que eran necesarios en ese momento.

Por el momento, se desconoce por completo el paradero de los 16 menores de edad evadidos, por lo que el ICBF trabaja de la mano con las autoridades para saber a dónde se dirigieron.

Además, las investigaciones avanzan con el objetivo de establecer cuál fue la causa de la conflagración, que finalmente desató toda esta situación en el centro de la capital del país.

Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

