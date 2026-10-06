Un video que circula en redes sociales muestra a un motociclista movilizándose por una vía de Bogotá, transportando un sofá de gran tamaño en la parte trasera de su vehículo.

En las imágenes se ve al conductor avanzar con el mueble en la motocicleta mientras trata de mantener el control durante el viaje.

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Un sofá en una motocicleta que llamó la atención en Bogotá

El tamaño del objeto fue uno de los aspectos que más comentarios provocó.

Usuarios expresaron sus dudas sobre cómo se estaba llevando a cabo el traslado y mencionaron los posibles riesgos que una carga tan grande podría representar para el conductor y para los demás actores viales.

“El nivel de irresponsabilidad e imprudencia de estas personas, definitivamente en Bogotá hacen lo que les da la gana”, escribió uno de los usuarios que reaccionó a la publicación.

Otros comentarios estuvieron dirigidos a la necesidad de fortalecer los controles en las calles y de aplicar las medidas correspondientes cuando una conducta pueda comprometer la seguridad vial.

La grabación también fue compartida por medios de comunicación en redes sociales, aumentando la difusión de la particular escena.

El caso también generó una reacción política. Humberto Rafael Amín, presidente del Concejo de Bogotá, compartió el video en su cuenta de X y cuestionó la forma en que se estaba transportando el mueble.

“¿Creyó haberlo visto todo en las calles de Bogotá? Pues déjeme decirle que lo que va a ver en este video es inaudito. Ahora hay trasteos en moto y con sofá incluido”, escribió el concejal.

Su publicación se sumó a las numerosas reacciones que había provocado el video entre los usuarios de redes sociales.

¿Qué dice la norma sobre transportar cargas?

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, establecido mediante la Ley 769 de 2002, contempla disposiciones relacionadas con el transporte de cargas y las condiciones de seguridad que deben mantenerse durante la circulación.

Entre las conductas sancionables está conducir un vehículo cuya carga obstruya la visibilidad o impida el control de sistemas como la dirección, los frenos o los elementos de seguridad.

Esta conducta corresponde a la infracción C.27, cuya sanción es de 15 UVB, equivalente a $633.200 en 2026, además de la inmovilización del vehículo.

También existe la infracción C.22, relacionada con el transporte de cargas que superen las dimensiones autorizadas sin cumplir los requisitos establecidos.

La sanción corresponde igualmente a 15 UVB ($633.200 en 2026) y puede incluir la inmovilización del automotor.

La aplicación de una u otra infracción depende de las circunstancias concretas y de la valoración que hagan las autoridades de tránsito frente al caso.

Por ahora, el video continúa generando comentarios en redes sociales por la particular manera en que el motociclista decidió trasladar el sofá por las calles de la capital.