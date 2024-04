Interventoría pide al consorcio chino acelerar la entrega de diseños de los edificios de acceso a las estaciones del Metro de Bogotá

De acuerdo con el informe, en el mes de febrero de 2024 el avance en lograr la No objeción de los diseños por parte del concesionario chino fue del 1 %, para un avance total del 68 %.

Y en ese sentido, la interventoría señaló en su informe que “de conservarse la tendencia de los últimos 6 meses se requerirá de 47 meses para lograr la no objeción del 100 % de los diseños”.

Este hallazgo, como era de esperarse, alcanzó a generar cierta preocupación, pues, según lo que se dice en el informe, el consorcio chino tardaría casi cuatro años para lograr la no objeción de esos diseños, es decir, hasta el 2028 cuando la obra ya debe estar en funcionamiento.

No obstante, horas después de hacerse público este informe, la interventoría del proyecto emitió un pronunciamiento aclarando que ese hallazgo tiene que ver con la entrega de diseños de los edificios de acceso a las estaciones y no está relacionado con los estudios principales que ya lograron el 100 % de la no objeción.