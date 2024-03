Petro lanzó pulla contra Peñalosa, lo acusó de “sabotear” el Metro de Bogotá por defender los buses como solución a la movilidad

E. P.: No. Y yo no entiendo por qué Galán es tan querido. Claudia López despilfarró plata en cosas que eran fáciles de contratar y se endeudó para dar becas universitarias, y eso es muy bonito, pero obviamente lo que estaba haciendo era política, porque uno no puede dar un programa de becas con endeudamiento. Entonces la ciudad está en una situación financiera muy difícil, Claudia dejó la ciudad en una situación financiera muy difícil y yo sinceramente creo que Galán no tendrá cómo dejar contratada una tercera línea.