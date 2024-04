Joven desaparecida hace 20 días fue encontrada en medio de un operativo en San Bernardo, en Bogotá

“Hace 20 días aproximadamente mi hija se fue de la casa, no sabíamos en dónde estaba. Yo me encontraba en Medicina Legal, cuando recibí una llamada y me dijeron que la habían visto por este sector. Al llegar a este lugar, me encontré a la fuerza pública y, gracias a la colaboración de las autoridades, encontré a mi hija. Ahora estamos tratando de recuperarla para ver si la podemos llevar a un centro de rehabilitación”, dijo Timoleón Castillo Gómez, padre de la joven.