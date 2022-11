La vía a La Calera continuará cerrada, con excepciones. Aquí le contamos las vías alternas

Han pasado dos días desde el comienzo de la emergencia y el cierre de la vía que comunica a La Calera con Bogotá. Hoy sobre las 8:00 de la noche, la alcaldesa, Claudia López, confirmó que definitivamente el tránsito es y seguirá restringido.

“Hicimos una evaluación conjunta con la Secretaría de Ambiente, con Jardín Botánico y CAR. Tenemos desde el inicio de la vía, arriba de la calle 85, hasta la entrada a Arboretto, confirmados, 124 árboles que requieren tala y tienen riesgo. Hasta que no hagamos esa intervención de tala, no es posible habilitar la vía…Por la seguridad de los transeúntes, ciclistas, de la gente que se moviliza, seguirá cerrada mañana”.

También confirmó que, como ha funcionado desde que se logró habilitar un carril, tienen permiso de transitar los vehículos que atienden la emergencia. Por lo demás, “solo habrá autorización de subida a residentes, transporte público del SITP y transporte escolar hasta la Capilla San Luis. Solo hasta ese punto”.

El tramo de la vía que continúa cerrada inicia en el sector de la Capilla San Luis, pasa por el peaje y va hasta un kilómetro después, donde también hay un derrumbe y el terreno es inestable.

En lo relacionado con las vías alternas, para las personas que necesitan ir de La Calera a Bogotá o en el sentido contrario , hay dos caminos.

“Uno, la vía a El Codito, que está habilitada. Desafortunadamente tiene unas partes que no están perfectamente mantenidas, pero está transitable. De hecho, por ahí entraron hoy los vehículos que tenían retorno. O por la Autopista Norte. Son las dos vías que están habilitadas”.

Agregó sobre el cierre de tránsito, que “tampoco está autorizado, por la vía del Verjón a Choachí. El llamado kilómetro 11. Esa vía también tiene inestabilidad y riesgo. Por favor no tomen esa vía. En todo caso va a estar cerrada”.

Respecto a la jornada de mañana, anunció que culminarán la evaluación de los árboles con riesgo de caída, iniciando donde quedó hoy el reporte. Es decir, desde la entrada de Arboretto hasta el peaje.

Este martes 15 de noviembre, se instalará un nuevo puesto de mando unificado para continuar con las labores de búsqueda de la personas desaparecida y con el trabajo de tala de árboles y remoción de masa.

Vendrán reubicaciones para los habitantes afectados

La alcaldesa de Bogotá señaló que la UPZ 89, donde ocurrió el desastre este fin de semana, es rural y deberán reglamentarla.

La Unidad de Planeamiento Zonal o UPZ 89 San Isidro Patios, es la zona que hoy sufre un desastre por cuenta de varios factores que no son nuevos y que desde años atrás han sido razón de discordia. Lo cierto aquí es que integrantes de la comunidad manifestaron la intención de hacer reuniones y plantones, para solucionar, lo que consideran, el problema de fondo.

Como respuesta, la mandataria de Bogotá, Claudia López, comenzó asegurando que no están para marchas, ni para revueltas.

“Tenemos más de 124 para talar, dos personas fallecidas, una desaparecida, tres quebradas con remoción en masa. Aquí lo que se necesitan es manos para trabajar y no para pelear. La gente estaba muy alterada el sábado, sin embargo, estuvo trabajando, ayer estuvo trabajando, hoy seguimos trabajando. Lo primero es superar la emergencia y la emergencia no está superada”.

Pero eso sí, explicó que luego de esto, iniciarán mesas de trabajo con la comunidad, con la que desde el año pasado habían adelantado conversaciones, en el marco del POT Bogotá Reverdece.

“Hoy conversé con varios vecinos y entiendo su molestia. La UPZ 89 no es urbana y nunca será urbana. No tiene disponibilidad de servicios. Aquí no hay cuota de disponibilidad de servicios públicos. De hecho. la empresa de Acueducto y Alcantarillado no presta servicios, porque no hay autorización de la CAR”.

Agregó que “este es un problema estructural, la UPZ 89 es rural. Aquí no debería haber asentamientos urbanos, desafortunadamente los hay. Las 28 viviendas en concepto técnico de riesgo, están prácticamente dentro de la quebrada. Las personas, seguramente por necesidad, han invadido y rellenado las rondas de las quebradas. Y aquí hay gente desde estrato uno, hasta estrato 38″.

En sentido, explicó que necesitarán una evaluación del Idiger y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para identificar en qué partes de la UPZ se deben hacer adecuaciones como muros de contención, canalizaciones y también para definir en qué partes se deben hacer reasentamientos.

“Puede haber vivienda urbana, sí. Pero en ningún caso, invadiendo las quebradas, porque vamos a seguir teniendo ese problema. Eso se va a demorar un tiempo”, concluyó.