La vía entre La Calera y Bogotá continuará cerrada, “no podemos dejar pasar a la gente por una vía que tenga riesgo”, aseguró la alcaldesa López

En el último puesto de mando unificado de todas las autoridades, que adelantan desde hace más de 40 horas, labores de búsqueda y remoción de escombros, la mandataria de Bogotá, Claudia López, explicó que la vía no está habilitada para tránsito general.

“Todavía no. La vía a La Calera seguirá cerrada. No tenemos informe de cuándo se podría abrir. Tenemos muchos árboles por talar, por trasladar y material por remover. Hasta este PMU no tenemos informe. Muy seguramente mañana por lo menos seguirá cerrada”, explicó.

Ante el panorama del inicio común de la semana este martes, con cientos de personas que se dirigen a sus trabajos o lugares de estudio, insistió en que por ahora, no habrá paso.

“No podemos dejar pasar a la gente por una vía que tenga riesgo. De manera que primero la vida. Mientras la vía no tenga condiciones seguras de riesgo, no habrá tránsito por la vía”, concluyó.

Reporte del 2do PMU:

•El buen clima nos permitió trabajar sin novedad

•Con drones monitoreamos y no hay bolsones de agua

•Seguimos en búsqueda de la persona desaparecida

•ENEL está desenergizando zonas en las que se necesita trabajar

•No tenemos más familias afectadas pic.twitter.com/8ra1hTyRRj — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 14, 2022

Búsqueda de la persona desaparecida

Se confirmó que durante la jornada de hoy, más de 200 personas trabajan en la búsqueda del hombre.

“Desafortunadamente, no tenemos la ubicación de la persona que está desaparecida. Yo personalmente he estado presidiendo el punto de Arboretto. Tenemos concentradas más de 200 personas, cuatro equipos profesionales de rescate, Ejército, Bomberos, Policía y Defensa Civil. Estamos dándole con toda. Todavía no tenemos buenas noticias pero seguimos trabajando”, precisó.

Respecto a la oportuna gestión del inicio de la búsqueda, confirmó que aumentaron la capacidad.

“Desde ayer se está buscando. Hoy tenemos más gente, muchos más equipos de rescate. Ayer teníamos entre 30 y 40 personas, hoy tenemos 200. Yo he hablado con la hija, con la esposa, he estado al lado de ellas”.

No hay riesgo de nuevos represamientos

Asimismo, expresó que ya se adelantaron otras labores de prevención.

“El clima nos ha ayudado toda la mañana, tiempo seco, entonces hemos podido trabajar sin novedad. Con drones de Ejército, Policía, Idiger ya hicimos la verificación de toda la parte alta de la montaña y no tenemos bolsones de agua, ni represamiento. Es una gran noticia porque nos alivia cualquier riesgo adicional que se pudiera presentar cuando vuelva a llover.”

Aunque sí aclaró que hay riesgos menores en otras quebradas y que tienen programado, para el transcurso de la semana, la construcción de muros de contención con la comunidad.

“Tenemos unos temas menores en la quebrada La Sureña y Morací. No son grandes represamientos. Podemos ir quitando y removiendo escombros y adecuando muros de contención”, confirmó.

¿Cómo avanzan los trabajos?

En general, lo relacionado con remoción de escombros avanza con normalidad y debido al clima se ha podido garantizar la continuidad del trabajo.

“En los cuatro puntos donde distribuimos la maquinaria, todo mundo está trabajando sin novedad. Vamos bien. Hemos estado concentrados en remover escombros, en talar árboles que generan riesgo, en desenergizar puntos que tienen postes caídos. La mayoría son de Enel, alguno es de la ETB. Ya mandamos a subir una grúa adicional de ETB, para que nos ayude con sus redes. Enel está presente y desenergizado donde se necesita”, explicó la alcaldesa durante la declaración a medios.

Igualmente, otra entidad del distrito se sumó a la atención de la emergencia.

“El único equipo adicional que hicimos subir hoy es el de Aguas de Bogotá. Van a subir 30 operarios de Bogotá con dos minicargadores más para que se ocupen del punto de La Capilla hacia abajo. Hay prácticamente basuras que se acumularon de la gente de la parte alta, y ahí no puede entrar maquinaria, nos toca todo manual”, sostuvo López.

Finalmente, se hará el traslado de una familia porque la vivienda que habitan tiene riesgo. “Solo hay una vivienda, sobre el sector de San Luis, que tiene riesgo. Ya dimos orden de evacuación. Vamos a ofrecerle todo el kit de traslado a la familia. Y hoy mismo tenemos que trasladarla”.