Lizzy, la perrita que fue víctima de robo por sujetos que asaltaron una casa en Kennedy y se llevaron otros objetos de valor

“Ingresaron unos tipos al apartamento por la ventana, estaban en un taxi. Uno de ellos ingresa con una linterna en la boca para poder observar todo porque es oscuro y en el momento Lizzy estaba durmiendo en la sala, pero ya estornuda y el tipo la escucha; él se va a agarrarla, ella, pues, no ve, no tiene un ojito, por el otro ya no ve, entonces ella intentó como tirarle porque se da cuenta de que no somos ni mi esposo ni yo, y el tipo la agarra, la lanza por la ventana y otro tipo la recibe y camina, corre hasta el carro y es donde se la llevan”, relató Natalia, la dueña de Lizzy en SEMANA.