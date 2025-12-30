Bogotá

¿Lloverá el 31 de diciembre en Bogotá? Así estará el clima el último día del año 2025

Las autoridades entregaron un pronóstico del clima para la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

31 de diciembre de 2025, 3:05 a. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. Foto: Getty Images

Mientras cientos de ciudadanos se disponen para despedir el año 2025, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reveló como estará el clima para este miércoles, 31 de diciembre.

Según el reporte del Idiger, durante este último día del año se espera que en horas de la madrugada haya un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

El pronóstico detalla que la temperatura mínima esperada en Bogotá sería de 8 °C aproximadamente. En la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la capital.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso se explica como consultar el mapa de lluvias, el cual es muy sencillo y, además, se puede hacer desde celular, tablet o computador.

  1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho el ícono de mapa.
  2. En la ventana “Tipos de mapa”, busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
  3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que se desea saber si está lloviendo o no.
  4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y, una vez hecho esto, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.
Foto de referencia de las lluvias en Bogotá Foto: Getty Images

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

