¿Lloverá el 31 de diciembre en Bogotá? Así estará el clima el último día del año 2025

Mientras cientos de ciudadanos se disponen para despedir el año 2025, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reveló como estará el clima para este miércoles, 31 de diciembre.

Según el reporte del Idiger, durante este último día del año se espera que en horas de la madrugada haya un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

El pronóstico detalla que la temperatura mínima esperada en Bogotá sería de 8 °C aproximadamente. En la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la capital.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso se explica como consultar el mapa de lluvias, el cual es muy sencillo y, además, se puede hacer desde celular, tablet o computador.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho el ícono de mapa. En la ventana “Tipos de mapa”, busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que se desea saber si está lloviendo o no. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y, una vez hecho esto, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Foto de referencia de las lluvias en Bogotá Foto: Getty Images

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima: