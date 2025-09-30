Suscribirse

Nación

Lluvias en el mes de Halloween: este es el pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 1 de octubre del 2025

La temperatura mínima estimada en la capital es de 10 °C, mientras que la máxima es de 19 °C.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 1:07 a. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

Inicia un nuevo mes y con ello llegan las lluvias en Bogotá, por lo que las autoridades recomiendan estar preparados.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregó el pronóstico para este miércoles, 1 de octubre.

Contexto: Recomendaciones para conducir bajo la lluvia: ojo con situación que muchos pasan por alto, incluso, en simples lloviznas

La entidad fue enfática en mencionar que en horas de la madrugada se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Mientras que en la mañana habría un cielo entre parcial a mayormente nublado con tiempo seco predominante.

Lluvia
Habrá gran probabilidad de lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

En la noche se espera un cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en el corredor occidental de Bogotá. La temperatura mínima estimada en la capital es de 10 °C, mientras que la máxima es de 19 °C.

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las juntas de acción comunal y entidades operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recursos humanos de su comunidad, que puedan servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millones de ciudadanos recibirán alto reembolso de dinero en Nueva York: estos son los beneficiados y las condiciones para aplicar

2. “Luchar, prepararse para la guerra y ganar”: jefe de Pentágono convoca a los militares de EE. UU. “por amor a la paz”

3. El escándalo de la cámara de besos de Coldplay da un nuevo giro: CEO de Astronomer es visto paseando con su esposa

4. Cachorros se resiste a la eliminación y así le respondió a Padres en el inicio de la serie

5. Daniel Briceño pide al ministro Edwin Palma responder si le quitaron la visa por una norma anticorrupción de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lluvias en BogotáoctubreHalloween en Bogotá

Noticias Destacadas

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

Lluvias en el mes de Halloween: este es el pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 1 de octubre del 2025

Este hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre.

Bebé recién nacida fue rescatada en la Terminal del Salitre; una patrullera la amamantó de urgencia

Bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá

Concejales del Centro Democrático en Bogotá le piden al presidente, en dura carta, declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.