Nación
Lluvias en el mes de Halloween: este es el pronóstico del clima en Bogotá para este miércoles 1 de octubre del 2025
La temperatura mínima estimada en la capital es de 10 °C, mientras que la máxima es de 19 °C.
Inicia un nuevo mes y con ello llegan las lluvias en Bogotá, por lo que las autoridades recomiendan estar preparados.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) entregó el pronóstico para este miércoles, 1 de octubre.
La entidad fue enfática en mencionar que en horas de la madrugada se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Mientras que en la mañana habría un cielo entre parcial a mayormente nublado con tiempo seco predominante.
En la noche se espera un cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en el corredor occidental de Bogotá. La temperatura mínima estimada en la capital es de 10 °C, mientras que la máxima es de 19 °C.
El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:
- Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las juntas de acción comunal y entidades operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
- Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
- Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recursos humanos de su comunidad, que puedan servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
- Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.