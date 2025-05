Mamá de niño presuntamente abusado por Freddy Castellanos hizo grave denuncia contra docentes: “Si no comes, te llevo”

En declaraciones difundidas por el concejal de Bogotá Andrés Barrios, en la red social TikTok, la mujer afirmó que los niños eran amenazados por las maestras del jardín con frases como: “Si no comes, te llevo donde Freddy”.

“Creí en esa institución, creí en la coordinadora. Mi hijo me comentaba que le decían: ‘Si no duermes, te voy a mandar a donde Freddy’, ‘si no comes, te llevo donde Freddy’. ¿Por qué las profesoras mandaban a los niños con Freddy?, porque sabían que Freddy era el monstruo de esa institución. ¿Cuántos niños más están siendo abusados por la instituciones del ICBF y quién hace algo?”, expresó la mujer en el video.