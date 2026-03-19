En los últimos años, Bogotá se ha consolidado como un destino turístico de alto nivel en América Latina, apoyándose en su diversidad cultural, su agenda de eventos y su oferta gastronómica. Este posicionamiento ha estado acompañado por reconocimientos internacionales que miden distintos aspectos de la experiencia del viajero en las ciudades.

En ese contexto, Bogotá fue reconocida como la ciudad más auténtica del mundo para viajar en 2026, según el Global Travel Authenticity Index elaborado por la firma InsureandGo. El estudio analizó miles de reseñas de más de un millón de visitantes de diversas ciudades del mundo en plataformas como Google Maps y otorgó a la ciudad una puntuación perfecta de 100, superando a destinos como Lima, Taipéi, Río de Janeiro y Quito.

El Global Travel Authenticity Index elaborado por la firma InsureandGo, ubicó a Bogotá como la ciudad más auténtica del mundo para viajar en 2026. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De acuerdo con el análisis, la autenticidad se midió a partir de la frecuencia con la que los visitantes mencionan términos como “local”, “tradicional” o “auténtico” en sus experiencias. En el caso de Bogotá, estos atributos están asociados a su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

La Alcaldía de Bogotá ha señalado que este reconocimiento responde, en parte, a la agenda de eventos que se desarrolla durante el año, la cual permite a los turistas vivir experiencias diversas. La ciudad ocupa posiciones destacadas a nivel global en categorías como vida nocturna y oferta de espectáculos, lo que refuerza su atractivo como destino.

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Eventos y lugares “auténticos” en Bogotá

Varios eventos y lugares han sido señalados como representativos de esa experiencia auténtica que perciben los visitantes, estos fueron destacados por la Alcaldía de Bogotá:

Festival Estéreo Picnic : considerado uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, reúne artistas internacionales y locales, consolidando a Bogotá como un epicentro cultural en la región .

: considerado uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, reúne artistas internacionales y locales, consolidando a Bogotá como un epicentro cultural en la región . Rock al Parque : reconocido como el festival gratuito de rock más grande de Latinoamérica, con una trayectoria desde 1995 y participación de artistas nacionales e internacionales .

: reconocido como el festival gratuito de rock más grande de Latinoamérica, con una trayectoria desde 1995 y participación de artistas nacionales e internacionales . Monserrate : uno de los principales íconos turísticos de la ciudad, combina valor religioso, paisajístico y cultural, siendo un punto clave en la experiencia de visitantes .

: uno de los principales íconos turísticos de la ciudad, combina valor religioso, paisajístico y cultural, siendo un punto clave en la experiencia de visitantes . La Candelaria : sector histórico que concentra arquitectura colonial, museos y espacios culturales, representando la identidad tradicional de la ciudad .

: sector histórico que concentra arquitectura colonial, museos y espacios culturales, representando la identidad tradicional de la ciudad . Ciclovía de Bogotá : iniciativa que habilita más de 120 kilómetros de vías para actividades recreativas cada semana, destacada como una de las experiencias urbanas más representativas para locales y turistas.

: iniciativa que habilita más de 120 kilómetros de vías para actividades recreativas cada semana, destacada como una de las experiencias urbanas más representativas para locales y turistas. Festival Internacional de las Artes Vivas (FIAV Bogotá): es un evento que cuenta con más de cien obras, las cuales exponen lo mejor de la danza, el teatro, el circo, la música y los títeres, entre otras.

Postales de Rock al Parque 2025. Este año, el evento cumplirá 30 años. Foto: Idartes

Estos espacios y eventos reflejan la diversidad de experiencias que ofrece la capital, teniendo eventos masivos, como los “festivales al parque”, y mostrándose, de igual forma, como un lugar con una gran tradición y una rica cultura.