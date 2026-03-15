Momento de pánico en video: saltarín inflable salió volando y causó estragos en la avenida Guayacanes en Bogotá

Un extraño incidente se vivió este domingo 15 de marzo en la avenida Guayacanes al sur de la ciudad, cuando un saltarín inflable que se utiliza para fiestas y espectáculos infantiles salió volando, causando pánico en las calles aledañas.

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Por medio de las redes sociales se conoció el momento en que el saltarín inflable recorre varios metros con gran fuerza, causando pánico en las personas que se encontraban en la zona.

El video que fue grabado desde el interior de un vehículo demuestra cómo la fuerza del viento logró impulsar el inflable. Además, se observa cuando la estructura empieza a romperse al chocar con los edificios de la zona.

Atención Bogotá 🇨🇴



Un grave incidente se registró el día de ayer sobre la avenida Guayacanes, en Bogotá, donde un saltarín inflable fue levantado por fuertes ráfagas de viento y terminó volando por la zona. pic.twitter.com/K6scinEKR3 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 15, 2026

“Un grave incidente se registró el día de ayer sobre la avenida Guayacanes, en Bogotá, donde un saltarín inflable fue levantado por fuertes ráfagas de viento y terminó volando por la zona”, señaló el usuario que subió el video a la red social X.

Las autoridades no han señalado ningún reporte de personas afectadas por el impacto del inflable o daños materiales de consideración.

Por otra parte, se desconoce el origen del mismo y a los responsables de la seguridad del inflable.

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Este tipo de objetos debe cumplir una serie de normas de seguridad para evitar accidentes y planes de emergencia ante una contingencia, como de la magnitud que ocurrió.

En el caso de Bogotá, se cuenta con una serie de normas para las personas interesadas en instalar estructuras que sean utilizadas para ofrecer servicios de atracción o entretenimiento.

Inflable que voló por la avenida Guayacenes. Foto: @Rincon001A

“La Ley 1225 de 2008 tiene por objeto regular la intervención de las autoridades públicas del orden nacional, distrital y municipal, en lo que tiene que ver con los requisitos legales para la instalación, operación, uso y explotación, entre otros, de los parques de diversiones, las ciudades de hierro y atracciones mecánicas en todo el territorio nacional”, señala la alcaldía de Bogotá.

Por último, las personas que sean testigos o que evidencien el uso de estos elementos sin los controles necesarios podrán comunicarse con la línea de emergencias 123 o con las entidades distritales, con el objetivo de prevenir daños mayores.