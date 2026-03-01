Mujer desapareció tras salir a una reunión con sus amigos en Bogotá: los mensajes al celular le llegan, pero no responde

La familia de Ginna Zuluaga Ochoa, una mujer de 48 años, se encuentra angustiada al no saber nada de ella desde el pasado 13 de febrero. Por eso, hoy piden ayuda para poder encontrarla o saber qué fue lo que le pasó.

En diálogo con Noticias RCN, los allegados a la mujer explicaron que ese día salió a disfrutar de una reunión con unos amigos en el barrio San Antonio, en la ciudad de Bogotá.

Este es el cartel con el que la familia busca a la mujer. Foto: Noticias RCN

Sin embargo, al parecer nunca llegó al sitio y hasta el momento no se sabe nada de qué fue lo que le ocurrió. De hecho, Ginna supuestamente le escribió a su mamá informándole, alrededor de las 10 de la noche, que ya se encontraba con sus amigos.

“Ella es la que siempre acompaña a la mamá a las citas médicas, pero no vino a llevarla”, contó una de las allegadas.

La situación es mucho más extraña debido a que, según el relato, cuando le escriben al WhatsApp, los mensajes llegan con normalidad, pero nadie los responde.

Además, sucede lo mismo con las llamadas: entran común y corriente, pero nadie atiende.

Los días han pasado y la familia de Ginna ya la ha buscado en hospitales y pidió ayuda a las autoridades para saber su paradero; sin embargo, hasta el momento no se tiene ninguna pista sobre dónde está y por qué desapareció.

“Estuvimos en las estaciones de Policía, en la cárcel y tampoco la encontramos. Hemos estado pegando volantes en la Primera de Mayo y en Marsella”, dijo la conocida a Noticias RCN.

El día de la desaparición, Zuluaga Ochoa vestía un pantalón azul claro, camisa morada, tenis blancos y chaqueta negra.

La mujer aprovechó para enviarle un mensaje a Ginna en medio de la angustia que tienen por no saber nada. “Que por favor aparezca, la estamos esperando”, manifestó.

“Tu mami te quiere ver, tus hermanas también. Por favor, aparezca, busque a su mamá o búsqueme a mí”, añadió.

Pese a que han pasado ya varios días sin ninguna señal, la familia de la mujer todavía no pierde la esperanza de que muy pronto se volverán a reunir con ella.