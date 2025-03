Mujer narró los momentos de terror que vivió en carro de plataforma de transporte: se lanzó por la ventana tras engaño

La mujer narró, a través de un video publicado en las redes sociales, los momentos de terror que vivió y cómo logró salvarse tras lanzarse por la ventana del carro. “Jamás en su vida cojan un carro por aplicación en donde las placas no coincidan o el conductor no coincida”, comenzó diciendo.

Ella se encontraba en un plan con sus amigas, según contó, por lo que hacia la 1:00 de la mañana pidió un servicio por medio de la plataforma Didi . El carro se demoró cerca de cinco minutos, pero había un detalle particular: no eran las mismas placas. Pese a esto, se subió sin problema.

Esta situación la llevó a pensar en los escenarios más malos y sentir que no había tomado la decisión correcta al subir al vehículo. Por ello, le exigió al conductor que le abriera la puerta y la dejara ir, pero este no le prestó mayor atención y siguió conduciendo.

“A día de hoy no ha sucedido absolutamente nada, pero igual quiero hacer este video porque creo que a más personas les puede pasar. Yo me salvé, pero obviamente el estrés postraumático ha sido un proceso porque no he tenido la confianza de volver a subirme a cualquier carro”, señaló.