“Nos han podido matar”: aterrador relato de la excongresista Tatiana Cabello; la encañonaron a ella y a su hijo para robarlos

La ciudadanía ha elevado su voz de alarma en múltiples ocasiones, sin embargo, la tendencia sigue siendo la misma. Si bien en ciudades como Bogotá se han adoptado algunas medidas para hacer frente a la problemática, los esfuerzos parecen no ser suficientes.

“Hace muchos años no escribo nada de mí, pero hoy me sentí vulnerable y con unas ganas inmensas de gritar y hacer público mi miedo. Me pasó una de esas cosas que se ven a diario, pero que uno cree que nunca le van a pasar. Hoy fui víctima de un robo con arma de fuego”, indicó Cabello Flórez en su primer trino.