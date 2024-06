Perro se le ‘paró' a ladrones y defendió a su dueño: los sacó corriendo de la casa tras reaccionar con una frase y se volvió héroe

“La calle estaba sola, yo me aseguré de que no hubiera ningún tipo de persona rara y me dispuse a guardar el vehículo. En las cámaras y en el video quedó registrado el momento en que unos delincuentes, quizá, ya me venían persiguiendo, me venían vigilando”, dijo la víctima identificada como John a Noticias Caracol.