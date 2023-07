Personas que nunca habían sido registradas, ahora podrán obtener sus documentos de identidad en Bogotá

Jesús Alfredo Pulido desapareció por más de 20 días. Su familia indagó su paradero por todas partes, en el barrio, hospitales, estaciones de Policía, parques, entre otros. La búsqueda fue particularmente difícil porque nunca fue registrado ante las autoridades. No tenía documento de identidad. No existía para el Estado.

Por fortuna, alguien les informó que estaba en una clínica. Había sido atropellado por una moto que le dejó diversas heridas. Como la historia de Jesús Alfredo Pulido en el Distrito Capital hay decenas de personas, quienes nunca se les registró su nacimiento. Colombianos que no están relacionados en ninguna base de datos del Estado y ahora gracias a la Personería de Bogotá pueden tener un documento de identidad.

En la Personería de Bogotá se podrá expedir el certificado de oriundez para luego poder tramitar el documento de identidad. Imagen de referencia. - Foto: Suministrada a SEMANA por Registraduría

El Ministerio Público distrital es la institución pionera en la expedición de certificados de oriundez, un documento indispensable para que las personas cuyo nacimiento nunca fue registrado, puedan tramitar y obtener su documento de identificación.

El registro ante las autoridades no solo permite expedir el documento de identidad, sino tener plena individualización para que puedan ejercer todos sus derechos y deberes como ciudadanos, en especial, acceder a los servicios sociales que brinda el Estado, buscar un empleo formal, participar en jornadas democráticas y ser localizado por sus familiares más fácilmente, entre otros.

El Estatuto del Registro Civil de las Personas, Decreto Ley 1260 de 1970 y Decreto reglamentario 1379 de 1972, entre otras normas, facultan al personero para expedir el certificado de oriundez, para que la persona pueda solicitar su registro y documento de identificación ante las autoridades.

Sin este documento las personas no pueden obtener el registro, por eso la Personería, acorde con las normas, tomó la iniciativa de certificar la oriundez de las personas que lo necesiten, previo el lleno de algunos requisitos.

Con el documento de identidad, las personas podrán ejercer sus derechos. - Foto: Registraduría.

¿Cómo obtener el certificado?

En las personerías locales las personas que nunca fueron registradas pueden solicitar el certificado de oriundez, para eso se requiere, primero tener un dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la estimación clínica de la edad. En segundo lugar, que la Registraduría Nacional del Estado Civil practique un examen dactiloscópico y emita el informe de plena identidad, precisando si quien lo solicita, está o no registrado civilmente.

Entre tanto, la Personería diligencia un formato de entrevista de oriundez en el que se consigna la información que brinda el interesado: nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, familiares, estado civil, tiempo de permanencia en la ciudad, lugar de residencia, estudios, profesión, entre otros.

Una vez la persona tenga los documentos de Medicina Legal, de la Registraduría y el Certificado de Oriundez, puede solicitar que sea registrado y le expidan su documento de identidad, lo que le permite gozar de todos los derechos y deberes que tiene como ciudadano colombiano.

En la mayoría de los casos estas personas no tienen familia y sus solitarios recuerdos de la niñez no permiten ubicarlas. Tampoco pueden entrar a alguna institución a solicitar su un servicio o exigir un derecho, porque no tienen ningún documento de identidad.

Las personas pueden aprovechar para poder tramitar su documento de identidad. - Foto: Registraduría.

En el caso de Jesús Alfredo, su madre dice haberle sacado la partida de bautismo, pero nunca lo registró, especialmente porque además de no conocer el procedimiento, desde muy pequeño se escapó de la casa y vivió como habitante de calle.

Cuentan sus dos hermanas que varias veces lograron regresarlo al hogar y trataron de que dejara el consumo de sustancias psicoactivas. Los años pasaron entre la calle, los intentos de rehabilitación y su casa. Hoy Jesús Alfredo tiene 55 años, ya sin las fuerzas para irse de su casa materna por las secuelas de su adicción, ahora puede acceder a los servicios del Estado para tener el derecho a la salud, un empleo o algún subsidio que le permita mejorar su calidad de vida, todo gracias al Certificado de Oriundez, expedido por la Personería de Bogotá.