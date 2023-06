Daniela y Kevin, dos miembros de la población LGBTIQ+ del Valle, cambiaron su nombre y género en la cédula.

Daniela y Kevin son dos miembros de la población LGBTIQ+ del Valle del Cauca que cumplieron su sueño de cambiar su nombre y su género en la cédula de ciudadanía, gracias a la gestión y el acompañamiento de la Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.

Kevin Sarama Noreña, de 27 años de edad, expresó que este es un proceso muy importante. “Comenzamos por el documento de identificación, así nos ven como nosotros nos identificamos, ya que es muy difícil en este periodo de transición, tanto para una mujer trans como para mí, que soy una persona no binaria, que no me encasillo en ser mujer o ser hombre, es muy importante”, dijo.

Mientras que Daniela, una chica trans de 22 años, expresó orgullo y felicidad porque este día superó todas sus expectativas. “Estoy tan orgullosa de esto, estoy muy contenta de estar hoy aquí haciendo el cambio en mi cédula”, mencionó.

El proceso se llevó a acabo en la Notaría 5 de Cali. - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

El acompañamiento para el cambio de cédula es la culminación de un proceso de asesoramiento legal, jurídico, emocional y social, que ha liderado la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, con ocho personas que hacen parte de la comunidad diversa.

“Estamos culminando una acción de garantía de los derechos de las mujeres trans en el departamento del Valle del Cauca. Durante todo el proceso se realizaron unas acciones de oferta de servicios, acompañamiento, seguridad alimentaria y esta última acción que es la más significativa para ellas, y es poder garantizar la cedulación, el cambio de nombre. La Gobernación del Valle, con su equipo de diversidad, ha realizado todo el acompañamiento emocional y jurídico”, explicó la titular de la dependencia, Luz Dey Escobar Echeverry, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.

Kevin Sarama Noreña, persona que se identifica como no binaria. - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

De otro lado, las marchas del Orgullo LGBTIQ+ en Colombia este año se enfocarán en respaldar la Ley Integral Trans, que busca garantizar la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población transgénero. Estas manifestaciones, que buscan visibilizar las expresiones de la diversidad sexual a nivel global, también pretenden mantener la lucha y la visibilidad de las comunidades diversas que han sido discriminadas debido a su identidad de género.

Para aquellos que deseen participar en este gran encuentro, a continuación se detallan los puntos de concentración en algunas ciudades del país, donde se llevarán a cabo las marchas el próximo domingo 2 de julio, según información del portal Colombia Visible.

Cali - Pride 2023

Aunque la marcha del Orgullo ya se llevó a cabo en Cali el pasado 18 de junio, la Organización Pride invita a la comunidad a un nuevo evento el segundo día de julio a las 2:00 p. m. El recorrido partirá de la avenida 4 Norte, entre la calle 10 y 13, continuará a lo largo de la avenida 6 Norte hasta llegar al Parque de la Música, donde finalizará.

Mes del orgullo. - Foto: Getty Images / Cristina Moliner

Medellín - Marcha del Orgullo

En la ciudad de Medellín, la marcha del Orgullo comenzará en la Avenida Las Vegas, entre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Institución Educativa INEM José Félix Restrepo, y culminará en el Parque Las Luces. El evento, convocado por la Alianza Social LGBTI Antioquia, dará inicio a las 10:00 a. m. en la fecha ya mencionada.

Barranquilla - XIII marcha LGBTIQ

En la ciudad de Barranquilla, conocida por su carnaval, se espera que los asistentes se congreguen a las 10:00 a. m. en el Parque Luis Carlos Galán, desde donde dará inicio la marcha, la misma que culminará en la Plaza de la Paz. La Mesa LGBTI de Barranquilla y el Atlántico invita a la comunidad a participar en este encuentro, en el cual también se llevarán a cabo presentaciones artísticas y culturales.