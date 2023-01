Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares este jueves, 12 de enero

Con el Decreto 003, a partir del 10 de enero de 2023, se modificó la rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá. No obstante, se mantienen los horarios, que irán de 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. En ese decreto, se estableció que los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrían restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 estarán restringidos los días impares.

Lo que quiere decir que este jueves, 12 de enero de 2023, no podrán circular en Bogotá los vehículos cuya placa terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. En cuanto a los taxis, no podrán circular las placas terminadas en 7 y 8. La medida para aplicará para ellos desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Bogotá es una de las ciudades con peor tráfico de todo el continente americano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde el Distrito también indicaron que llevarán a cabo una revisión periódica y, si es necesario algún cambio, lo anunciarán diez días antes de que comience a aplicar.

Vale recordar que, en diciembre, cuando se informó el cambio, la Secretaría de Movilidad dejó claro que esta distribución de placas iba a regir desde enero hasta el próximo mes de abril, y que cada cuatro meses se iba a hacer una rotación en las placas; no obstante, la Administración Distrital echó para atrás esa decisión y ya no habrá cambios de placas cada cuatro meses. Es decir, el pico y placa que comenzó ayer, 10 de enero, quedará así indefinidamente hasta que se decidan hacer nuevos cambios. Lo que no varía es el horario del pico y placa, el cual seguirá siendo extendido y aplicará de lunes a viernes.

Al explicar y defender el ‘reversazo’ del Distrito sobre los cambios que se preveían cada cuatro meses, la alcaldesa encargada de Bogotá, Edna Bonilla, confirmó en su momento que se debió al inconformismo de la ciudadanía sobre la posibilidad que el pico y placa cambiara cada cuatro meses, lo cual podría generar muchas confusiones en los bogotanos.

“No vamos a cambiar la rotación de placas cada tiempo, como lo habíamos dicho”, dijo Bonilla en un principio. Y después agregó: “Nosotros como administración escuchamos, hicimos un ajuste al decreto tras la petición de la ciudadanía que no quería que el pico y placa cambiara cada cuatro meses”.

Alcaldesa encargada Edna Bonilla. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Así mismo, la mandataria distrital encargada aseguró que los cambios al pico y placa, en general, obedecen a la cantidad de obras que se están adelantando en la capital del país.

“Durante el 2023 Bogotá está en obra, nosotros estamos adelantando una serie de obras necesarias e inaplazables para la ciudad. Todos nos quejamos de cómo está el tráfico, pero todos debemos poner de nuestra parte. Nosotros como administración estamos haciendo mejoras en las vías, pero los conductores también deben poner de su parte”, comentó.

Bogotá se prepara para su tercer día con el nuevo pico y placa. - Foto: Alcaldía de Bogotá

De esta manera, con este nuevo pico y placa, el Distrito cree que va a reducirse en 10 % la congestión en la ciudad, puesto que saldrán de circulación al rededor de 150.000 vehículos diarios.

En el decreto quedó establecido, además, que en la primera semana, es decir, del 10 al 16 de enero, a quien infrinja la restricción se le impondrá comparendos pedagógicos, después de esta fecha se les impondrán multas de 522.900 pesos.