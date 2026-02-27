Planifique sus rutas: estos son los siete puntos cerrados de la avenida Boyacá

En una ciudad como Bogotá, donde la movilidad y la gestión del tránsito son desafíos constantes para millones de habitantes, la planificación vial y las obras públicas suelen generar cambios importantes en la circulación diaria. La Avenida Boyacá, considerada la vía más larga de la capital, recorre más de 36 kilómetros desde el suroccidente hasta el norte y conecta múltiples localidades, siendo un eje crucial para el transporte particular, de carga y público dentro del sistema urbano.

Todo lo que debe saber sobre el nuevo megaportal de TransMilenio en la carrera Séptima

Las autoridades de transporte señalan que la Boyacá es un corredor con retos importantes de movilidad. Las congestiones en horas pico, sumadas a trabajos de infraestructura y al alto flujo de vehículos, han llevado a la Secretaría de Movilidad (SDM) a implementar medidas técnicas para organizar el tránsito y reducir maniobras que pueden causar contravías o peligros viales.

La SDM confirmó que siete intercambiadores viales sobre la Avenida Boyacá serán cerrados parcialmente como parte de la gestión del tráfico en el corredor, con la finalidad de mejorar la fluidez y reducir maniobras indebidas, como giros en contravía.

Estos cierres afectarán 7 puntos de la vía más larga de Bogotá. Foto: Wikipedia

Según el reporte oficial, los cierres se distribuirán en ambos sentidos de circulación:

Sentido sur-norte:

Intercambiador de la calzada rápida a lenta en la Calle 23D

Calle 69B, calzada lenta a rápida

Calle 71, calzada rápida a lenta

Calle 78, calzada rápida a lenta

Sentido norte-sur:

Calle 73 de calzada lenta a rápida

Calle 53A de calzada lenta a rápida

Calle 52 de calzada lenta a rápida

Estas modificaciones se implementarán con el propósito de disminuir la afectación en las horas de mayor tránsito y permitir la reconfiguración de cruces que pueden generar conflictos viales.

Las autoridades han señalado que estos cierres forman parte de una estrategia para ordenar el flujo vehicular en la avenida, optimizar los cruces y minimizar situaciones que puedan derivar en accidentes o congestiones severas, especialmente en un corredor que diariamente recibe miles de vehículos en sus tramos más transitados.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores que se desplazan por la Boyacá anticipar los cambios de calzada y utilizar los accesos habilitados antes de cada punto cerrado, con el fin de evitar maniobras de último momento que puedan generar riesgos viales o contratiempos en el tráfico.

Es importante recordar que estos no son los únicos puntos afectados en la vía; también hay un cierre en curso por el avance de las obras de la primera línea del metro en la altura de la Avenida Primero de Mayo.