Nación

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

A nivel nacional, el número de personas lesionadas por pólvora en lo corrido del mes de diciembre se aproxima a los 792 casos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
25 de diciembre de 2025, 8:31 p. m.
Durante la celebración de la noche de Navidad se registraron 10 personas lesionadas con pólvora.
Durante la celebración de la noche de Navidad se registraron 10 personas lesionadas con pólvora. Foto: Getty Images

Infortunadamente, una situación que empañó la celebración de la Nochebuena estuvo relacionada con el uso de pólvora. Este miércoles 24 de diciembre, su manipulación volvió a dejar un saldo preocupante de personas lesionadas, pese a los reiterados llamados de las autoridades para evitarla.

De acuerdo con los datos consolidados por las salas de urgencias y el seguimiento efectuado por la Secretaría Distrital de Salud, entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre, con corte a las 8:00 a. m., Bogotá reportó de manera preliminar 10 nuevos casos de personas heridas por el uso de pólvora.

Quemados e hospital
Infortunadamente, una situación que empañó la celebración de la Nochebuena estuvo relacionada con el uso de pólvora. Foto: Getty Images

Con estos registros, la cifra total de afectados en la capital asciende a 64 personas durante la temporada decembrina, de las cuales 16 son menores de edad y 48 adultos.

Además, el informe de SaluData informó que 43 de los lesionados se presentaron durante la celebración de la noche de velitas, de los cuales 31 casos ocurrieron el 7 de diciembre y 12 el día 8.

Bogotá

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Bogotá

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Vehículos

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Barranquilla

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Nación

Navidad se nubló por la pólvora: 134 quemados se registraron este 24 de diciembre; 39 fueron niños

4 Patas

“La pirotecnia activa un miedo intenso que provoca taquicardia y desorientación”: alertan por riesgos en mascotas durante diciembre

A estos se suman 10 personas heridas durante la Nochebuena, con cuatro casos reportados el 24 de diciembre y seis más el 25. Además, la entidad indicó que, a nivel nacional, el número de personas lesionadas por pólvora en lo corrido del mes de diciembre se aproxima a los 792 casos.

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Durante la presente temporada, los casos se han presentado en las siguientes localidades: Engativá (11 casos), Usme, Bosa y Suba (6 casos cada una), San Cristóbal y Kennedy (5 casos), Santa Fe y Usaquén (4 casos cada una), Fontibón y Los Mártires (3 casos cada una), Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda (2 casos cada una), Teusaquillo y Antonio Nariño (1 caso cada una).

Las autoridades reiteraron un llamado enfático a la ciudadanía para que, durante las festividades decembrinas, evite el uso de material pirotécnico y denuncie la venta y manipulación de pólvora a través de los distintos canales de comunicación o en el CAI más cercano.

Se busca evitar casos de personas quemadas.
Las autoridades reiteraron un llamado enfático a la ciudadanía a evitar el uso de material pirotécnico. Foto: Getty Images/500px

En lo corrido del mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la incautación de 2,9 toneladas de pólvora, como resultado de los controles y operativos adelantados en diferentes localidades de la ciudad, además de la imposición de 221 órdenes de comparendo, en aplicación de la Ley 1801 de 2016.

Las mayores incautaciones se concentraron en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Bosa, Suba y Usme.

Mas de Bogotá

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

La petición realizada por internet busca prohibir la pólvora sonora que afecta a los animales y el medio ambiente.

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Captura de los cinco menores en Bogotá.

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: contó lo último que le dijo y reveló amenazas

Noticias Destacadas