Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Infortunadamente, una situación que empañó la celebración de la Nochebuena estuvo relacionada con el uso de pólvora. Este miércoles 24 de diciembre, su manipulación volvió a dejar un saldo preocupante de personas lesionadas, pese a los reiterados llamados de las autoridades para evitarla.

De acuerdo con los datos consolidados por las salas de urgencias y el seguimiento efectuado por la Secretaría Distrital de Salud, entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre, con corte a las 8:00 a. m., Bogotá reportó de manera preliminar 10 nuevos casos de personas heridas por el uso de pólvora.

Infortunadamente, una situación que empañó la celebración de la Nochebuena estuvo relacionada con el uso de pólvora. Foto: Getty Images

Con estos registros, la cifra total de afectados en la capital asciende a 64 personas durante la temporada decembrina, de las cuales 16 son menores de edad y 48 adultos.

Además, el informe de SaluData informó que 43 de los lesionados se presentaron durante la celebración de la noche de velitas, de los cuales 31 casos ocurrieron el 7 de diciembre y 12 el día 8.

A estos se suman 10 personas heridas durante la Nochebuena, con cuatro casos reportados el 24 de diciembre y seis más el 25. Además, la entidad indicó que, a nivel nacional, el número de personas lesionadas por pólvora en lo corrido del mes de diciembre se aproxima a los 792 casos.

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Durante la presente temporada, los casos se han presentado en las siguientes localidades: Engativá (11 casos), Usme, Bosa y Suba (6 casos cada una), San Cristóbal y Kennedy (5 casos), Santa Fe y Usaquén (4 casos cada una), Fontibón y Los Mártires (3 casos cada una), Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda (2 casos cada una), Teusaquillo y Antonio Nariño (1 caso cada una).

Las autoridades reiteraron un llamado enfático a la ciudadanía para que, durante las festividades decembrinas, evite el uso de material pirotécnico y denuncie la venta y manipulación de pólvora a través de los distintos canales de comunicación o en el CAI más cercano.

Las autoridades reiteraron un llamado enfático a la ciudadanía a evitar el uso de material pirotécnico. Foto: Getty Images/500px

En lo corrido del mes de diciembre, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la incautación de 2,9 toneladas de pólvora, como resultado de los controles y operativos adelantados en diferentes localidades de la ciudad, además de la imposición de 221 órdenes de comparendo, en aplicación de la Ley 1801 de 2016.

Las mayores incautaciones se concentraron en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Bosa, Suba y Usme.