Bogotá y la Sabana tendrán un día marcado por nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche, según reportes del Ideam - Idiger.

Prepare el paraguas: lluvias en varias regiones de Colombia este 11 de marzo

Lluvias intermitentes y cielo mayormente nublado marcarán la jornada en la capital y municipios cercanos de la Sabana

La capital del país y los municipios de la Sabana de Bogotá tendrán una jornada marcada por alta nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Durante la madrugada y primeras horas del día, la ciudad puede registrar cielos mayormente nublados con lloviznas aisladas en distintos sectores.

Posteriormente, en la mañana se prevén intervalos de tiempo seco y algunos periodos cortos de sol, aunque la nubosidad continuará predominando sobre la capital y su área metropolitana.

En la tarde se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas en varios sectores de Bogotá y en municipios cercanos de la Sabana como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Mosquera.

Estas precipitaciones podrían presentarse de forma sectorizada y prolongarse hacia la noche, acompañadas de descensos en la temperatura.

Las condiciones térmicas se mantendrán propias del clima frío de la ciudad.

Para este miércoles se estiman temperaturas mínimas cercanas a los 11 °C o 12 °C y máximas alrededor de 19 °C o 20 °C, valores habituales durante esta época del año en la capital colombiana.

En los municipios de la Sabana, el comportamiento será similar, con cielos parcialmente nublados, episodios de lluvia en la tarde y temperaturas ligeramente más bajas durante la noche.

Esta variabilidad responde al régimen bimodal de lluvias característico de la región andina, que concentra precipitaciones en varios periodos del año.

Cielo nublado y precipitaciones intermitentes harán parte del pronóstico del clima en Bogotá y la Sabana durante la jornada Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Recomendaciones de las autoridades

Ante la probabilidad de lluvias y cambios rápidos en el clima, el Ideam y el Idiger recomiendan a la ciudadanía planificar los desplazamientos con tiempo, especialmente en horas de la tarde cuando aumentan las precipitaciones.

También sugieren portar sombrilla o impermeable y usar ropa abrigada para enfrentar las bajas temperaturas.

Las autoridades de gestión del riesgo aconsejan mantenerse atentos a los canales oficiales de información meteorológica, ya que las condiciones del clima pueden variar durante el día.

Además, se recomienda evitar transitar por zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos y reportar cualquier emergencia a las líneas de atención distritales.

En caso de lluvias intensas, el Idiger invita a la ciudadanía a seguir el monitoreo en tiempo real del sistema de alertas de la ciudad.

Esta herramienta permite conocer el comportamiento de las precipitaciones y los posibles riesgos asociados.