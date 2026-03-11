Clima en Bogotá y la Sabana

Pronóstico del clima: Bogotá y la Sabana se preparan para un día pasado por lluvia

Ideam - Idiger advierten que durante la jornada se presentarán precipitaciones de variada intensidad en varios sectores de la capital y municipios cercanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

11 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
Ilustración del pronóstico del clima que muestra lluvias en Bogotá y precipitaciones en municipios de la Sabana durante la jornada
Ilustración del pronóstico del clima que muestra lluvias en Bogotá y precipitaciones en municipios de la Sabana durante la jornada Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Bogotá y la Sabana tendrán un día marcado por nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche, según reportes del Ideam - Idiger.

Prepare el paraguas: lluvias en varias regiones de Colombia este 11 de marzo

Lluvias intermitentes y cielo mayormente nublado marcarán la jornada en la capital y municipios cercanos de la Sabana

La capital del país y los municipios de la Sabana de Bogotá tendrán una jornada marcada por alta nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas frescas, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Durante la madrugada y primeras horas del día, la ciudad puede registrar cielos mayormente nublados con lloviznas aisladas en distintos sectores.

Posteriormente, en la mañana se prevén intervalos de tiempo seco y algunos periodos cortos de sol, aunque la nubosidad continuará predominando sobre la capital y su área metropolitana.

Bogotá

Secretaría de Educación se pronunció tras anuncio de paro de profesores y tomó decisión sobre las clases de este 12 de marzo en Bogotá

Bogotá

Bogotá anuncia cinco convocatorias internacionales con financiación millonaria para proyectos de innovación, salud mental y cambio climático

Bogotá

Revelan la identidad del hombre que fue víctima de un ataque sicarial en exclusivo sector de Bogotá

Bogotá

Suspenderán el servicio de energía en varios barrios de Bogotá y municipios cercanos este miércoles, 11 de marzo

Bogotá

Conductores fueron sorprendidos movilizándose por andenes y carril exclusivo de TransMilenio; alcalde confirmó que serán sancionados

Bogotá

Ataque sicarial en Bogotá: víctima fue trasladada de urgencia tras resultar herida con arma de fuego

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá y Soacha este 11 de marzo: estos son los barrios y localidades que tendrán suspensión del servicio

Cali

Clima en Cali hoy 11 de marzo: esto es lo que dice el Ideam

Nación

Prepare el paraguas: lluvias en varias regiones de Colombia este 11 de marzo

Medellín

Estas son las cinco iglesias de Medellín que guardan tesoros religiosos, historia y patrimonio arquitectónico para visitar en Semana Santa

En la tarde se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias ligeras a moderadas en varios sectores de Bogotá y en municipios cercanos de la Sabana como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Mosquera.

Estas precipitaciones podrían presentarse de forma sectorizada y prolongarse hacia la noche, acompañadas de descensos en la temperatura.

Las condiciones térmicas se mantendrán propias del clima frío de la ciudad.

Para este miércoles se estiman temperaturas mínimas cercanas a los 11 °C o 12 °C y máximas alrededor de 19 °C o 20 °C, valores habituales durante esta época del año en la capital colombiana.

En los municipios de la Sabana, el comportamiento será similar, con cielos parcialmente nublados, episodios de lluvia en la tarde y temperaturas ligeramente más bajas durante la noche.

Esta variabilidad responde al régimen bimodal de lluvias característico de la región andina, que concentra precipitaciones en varios periodos del año.

Cielo nublado y precipitaciones intermitentes harán parte del pronóstico del clima en Bogotá y la Sabana durante la jornada
Cielo nublado y precipitaciones intermitentes harán parte del pronóstico del clima en Bogotá y la Sabana durante la jornada Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Recomendaciones de las autoridades

Ante la probabilidad de lluvias y cambios rápidos en el clima, el Ideam y el Idiger recomiendan a la ciudadanía planificar los desplazamientos con tiempo, especialmente en horas de la tarde cuando aumentan las precipitaciones.

También sugieren portar sombrilla o impermeable y usar ropa abrigada para enfrentar las bajas temperaturas.

Las autoridades de gestión del riesgo aconsejan mantenerse atentos a los canales oficiales de información meteorológica, ya que las condiciones del clima pueden variar durante el día.

Además, se recomienda evitar transitar por zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos y reportar cualquier emergencia a las líneas de atención distritales.

En caso de lluvias intensas, el Idiger invita a la ciudadanía a seguir el monitoreo en tiempo real del sistema de alertas de la ciudad.

Esta herramienta permite conocer el comportamiento de las precipitaciones y los posibles riesgos asociados.