Revelan chats y videos del supuesto asedio al que estaba sometida la mujer a la que un policía le disparó en un motel de Bogotá

Toda una tragedia vive la familia de un patrullero de la Policía de Bogotá quien, en las últimas horas, el 9 de septiembre anterior, se quitó la vida al encontrar a su expareja con el compañero sentimental dentro de un motel en la capital del país, en la localidad de Kennedy. La mujer, a su turno, dijo que ella ya no era pareja del uniformado y dio cuenta de videos y chats en los cuales quiso dejar en evidencia el acoso del que era objeto.

Al llegar al sitio, el policía comprobó que la mujer, con la que había compartido su vida, pero que ya no eran pareja, estaba con otro hombre. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó: “Lamentamos profundamente un caso que se presentó en la localidad de Kennedy. Pasa exactamente en una residencia, cuando se tiene conocimiento de que una pareja, que se encontraba en este lugar, fue agredida mediante arma de fuego”.

El patrullero Acuña llevaba más de 10 años de servicio en la Policía, y para el caso de Bogotá, había sido asignado a diferentes Centros de Atención Inmediata (CAI) en la capital del país. “Esto es una tragedia”, dijo uno de los conocidos del uniformado. “Acuñita se nos fue”, mencionó otro de los compañeros que no podía creer lo que había sucedido.

Otra imagen que ella dio a conocer deja ver cómo una persona sacó una pistola para intimidar. De acuerdo con Camargo, quien sacó el arma fue su expareja y se la mostró al hijo de ella ante el supuesto pedido de él de que no molestara más a su madre. Sobre estos hechos, Camargo no informó que haya interpuesto las denuncias respectivas.

De acuerdo con su relato, ella estaba en la intimidad con su nueva pareja, con la cual está desde diciembre de 2023. “Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara. Fueron tres impactos en mi cara, uno en el brazo, otro le rozó a mi compañero, a Fernando, la persona con la que yo estaba. Él vio cómo yo estaba botando por la boca sangre y dije: ‘Ya, me mató, definitivamente’, y él se mató ”.

“Apenas él se dispara, salen la mamá, el papá, la hermana, la sobrina, del hotel, entonces no entiendo ese pedazo. No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo”, señaló la mujer, quien atinó a decir que duró un año con el uniformado que se quitó la vida.