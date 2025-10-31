Suscribirse

Bogotá

Soltó a su perro de peligrosa raza para atacar a un policía en Bogotá en medio de una riña: una de las mascotas murió en el hecho

La institución añadió que el canino que murió ya había estado implicado en un incidente anterior.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

1 de noviembre de 2025, 3:10 a. m.
El hecho ocurrió este viernes durante actividades de control en una zona del norte de Usaquén.
El hecho ocurrió este viernes durante actividades de control en una zona del norte de Usaquén. | Foto: Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres en la localidad de Usaquén después de que, según las autoridades, uno de sus perros atacara a un uniformado durante un procedimiento de patrullaje en el norte de la localidad. La institución aseguró que el agente actuó en “legítima defensa” y que la Justicia Penal Militar asumió la investigación del caso.

El hecho, ocurrido este viernes durante actividades de control en una zona del norte de Usaquén, comenzó cuando los uniformados requirieron a una persona que se movilizaba con dos caninos de “raza potencialmente peligrosa” sin traílla ni bozal. Según la Policía, la persona se habría tornado agresiva y “dado las voces de mando” para que uno de los perros atacara a las autoridades.

En el desarrollo del enfrentamiento, la versión indica que el uniformado, tratando de proteger su integridad, accionó su arma de dotación. Como resultado de ese disparo, uno de los perros falleció en el lugar. Durante la misma intervención, otro miembro de la patrulla resultó lesionado y fue atendido por las autoridades. La Policía describe la actuación del oficial como una respuesta para repeler una agresión directa.

La institución añadió que el canino que murió ya había estado implicado en un incidente anterior: meses atrás, el mismo perro habría mordido a otro agente en un procedimiento similar, lo que dejó al uniformado con una incapacidad temporal de cinco días. Ese antecedente fue tenido en cuenta por las autoridades al momento de relatar los hechos.

Tras la agresión y el control de la escena, las autoridades procedieron a la captura de dos hombres vinculados al episodio. La Policía Metropolitana informó que la justicia Penal Militar inició todas las indagaciones pertinentes para establecer con exactitud las circunstancias del procedimiento y determinar responsabilidades penales y disciplinarias, en caso de corresponder.

El comandante de la Estación de Policía de Usaquén, teniente coronel Ricardo Chaves, fue citado por la Policía para explicar el parte del operativo.

De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, los propietarios de perros catalogados como de raza potencialmente peligrosa deben cumplir con medidas estrictas para evitar incidentes. Entre ellas están el uso obligatorio de traílla (no mayor a dos metros) y bozal en espacios públicos, así como el registro del animal ante la alcaldía y la contratación de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra posibles daños a terceros.

Además, estos animales no pueden permanecer sueltos en zonas comunes, parques, ni vías públicas, y sus dueños deben ser mayores de edad. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones económicas e incluso la incautación temporal del perro.

