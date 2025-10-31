Los destinos más baratos para viajar desde Bogotá a Estados Unidos: conozca las mejores fechas para sus vacaciones

A medida que se acercan las vacaciones de final de año, y que el Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, son millones de personas las que inician a programar sus viajes a Estados Unidos, con el objetivo de conseguir los vuelos y paquetes turísticos más baratos.

De acuerdo con un análisis del precio promedio de los tiquetes para fechas en junio del próximo año, que es cuando da inicio el torneo más importante de fútbol, las ciudades más baratas para viajar desde Bogotá son:

Los tiquetes a las principales ciudades para el mes de junio de 2026 están alrededor de 400 y 700 dólares. | Foto: 123RF

Miami , en el estado de Florida: Los vuelos, que suelen ser directos, están alrededor de 350 y 650 dólares en aerolíneas como Avianca, American Airlines y JetSmart. Este viaje dura cerca de 3 horas y media sin escalas.

, en el estado de Florida: Los vuelos, que suelen ser directos, están alrededor de 350 y 650 dólares en aerolíneas como Avianca, American Airlines y JetSmart. Este viaje dura cerca de 3 horas y media sin escalas. Houston, en Texas: Los precios para este destino rondan los 400 y 700 dólares, ya sean directos o con una escala, los cuales son operados principalmente por Avianca y United Airlines.

Dallas , también en Texas: Para este destino, suele haber escala en Miami o Houston. El tiquete para una persona está entre 500 y 750 dólares en aerolíneas como Avianca, American Airlines y Spirit.

, también en Texas: Para este destino, suele haber escala en Miami o Houston. El tiquete para una persona está entre 500 y 750 dólares en aerolíneas como Avianca, American Airlines y Spirit. Atlanta , en el estado de Georgia: Los viajeros pueden tomar vuelos de Avianca o Delta por un valor promedio entre 450 y 700 dólares.

, en el estado de Georgia: Los viajeros pueden tomar vuelos de Avianca o Delta por un valor promedio entre 450 y 700 dólares. Nueva York o Nueva Jersey : Los tiquetes pueden alcanzar los 400 o 700 dólares.

: Los tiquetes pueden alcanzar los 400 o 700 dólares. Boston, en el estado de Massachusetts: La mayoría de los vuelos cuentan con una escala en Miami o Nueva York. Los viajeros pueden llegar a este destino por un valor entre 480 y 750 dólares.

Millones de personas preparan sus vacaciones y sus viajes para el Mundial de Fútbol. | Foto: Agencia 123rf

En la lista también se pueden incluir Kansas City, Los Ángeles y San Francisco, debido a que los tiquetes también rondan los 400 a 700 dólares, dependiendo de la compañía aérea donde se compren y las amenidades como el equipaje o los asientos.

Al mismo tiempo, varias empresas de turismo que ofrecen paquetes de vuelos y hospedaje han lanzado ofertas para que los colombianos aprovechen en los meses de vacaciones que se aproximan.

Entre los destinos destacados se encuentra Boston, que para una viaje de una semana en el mes de noviembre, partiendo desde Bogotá con tiquetes de ida y vuelta, la persona puede pagar alrededor de 1.800.000 pesos colombianos, es decir, 460 dólares.

Los precios de los tiquetes disminuyen para la temporada baja. | Foto: agencia 123rf

Para meses como febrero y marzo, donde la temporada baja y los precios son más asequibles, los viajeros pueden encontrar vuelos baratos desde la capital colombiana a Washington D. C., por un precio similar al de Boston.