Barranquilla

Suspensión de operaciones en aeropuerto de Barranquilla ya genera caos en El Dorado de Bogotá; viajeros muestran su inconformidad

La contingencia aérea en la capital del Atlántico se produjo luego del aterrizaje de emergencia de un avión de carga.

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 4:11 p. m.
Suspensión de operaciones en aeropuerto de Barranquilla ya genera caos en El Dorado de Bogotá. | Foto: X @habladeportes

La suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla ya empieza a desatar inconvenientes en diversos aeropuertos del país. Entre los primeros afectados se encuentra el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde decenas de pasajeros acumulan horas de espera, cancelaciones y reprogramaciones inesperadas.

La situación se originó luego de que el vuelo KRE140, adscrito a la empresa Aerosucre, tuviera que regresar a la pista luego de una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren habría colapsado y golpeado la superficie de la pista, lo que obligó a detener el avión en plena zona de rodaje, bloqueando el tránsito de otras aeronaves.​

Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla, “no se registraron personas heridas”
Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla, “no se registraron personas heridas”. | Foto: X @colombiaalaire

En medio de las investigaciones que adelanta la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil de Colombia, Aerosucre emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que nadie de la tripulación salió herido y que está colaborando de manera plena con la investigación para determinar las causas que dieron lugar al evento. Reafirmaron además su compromiso con “la seguridad operacional, la transparencia y el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos por la autoridad aeronaútica”.

Mientras se adelantan las investigaciones sobre el evento, el impacto sobre la suspensión de operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz ya afecta en El Dorado, donde al menos decenas de viajeros se agolpan en las zonas de abordaje a la espera de la actualización de sus vuelos.

Entre los afectados se encuentran hinchas del Junior, quienes viajan hacia Barranquilla para el encuentro que se llevará esta noche a las 8 p. m. en la final ida de la Liga BetPlay 2025. En la contienda, Junior recibirá en el Metropolitano al Deportes Tolima.

Mientras tanto, Avianca activó un protocolo de protección al pasajero que incluye dos importantes medidas. La primera será el cambio de vuelo de forma gratuita para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy 12 de diciembre.

Avión Avianca
Avión Avianca | Foto: Álvaro Tavera

La segunda será la reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla. Avianca indicó que el proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación.

Barranquillael doradoaeropuerto BogotáAeropuerto El Doradoretraso en vuelos

