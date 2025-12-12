Suscribirse

Nación

Ante emergencia aérea provocada por avión de carga en Barranquilla, Avianca activa plan de protección para viajeros

El aeropuerto Ernesto Cortissoz mantiene suspendida su operación provocando retraso en al menos cuatro vuelos nacionales.

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 3:06 p. m.
Avión Avianca
Avión Avianca | Foto: Mariano Vimos

El aeropuerto de la capital del Atlántico permanece con sus operaciones suspendidas luego de que un avión de carga tuviera que aterrizar de emergencia bloqueando la pista principal.

El incidente involucró una aeronave de la aerolínea Aerosucre, que despegó en la madrugada pero regresó al detectar fallas en el tren de aterrizaje izquierdo, el cual colapsó al tocar la pista, inmovilizando el aparato en la zona de rodaje y afectando despegues y aterrizajes.

Como resultado, al menos cuatro vuelos comerciales han sido retrasados, incluyendo rutas hacia Bogotá y Medellín, dejando a decenas de pasajeros en salas de espera con incertidumbre sobre sus itinerarios, mientras las aerolíneas recomendaban consultar canales oficiales para actualizaciones.​

Video: Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suspende temporalmente su operación por emergencia con avión de carga
Video: Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suspende temporalmente su operación por emergencia con avión de carga | Foto: X @colombialaire
Contexto: Así quedó el avión de carga que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil, activó de inmediato sus protocolos para atender la emergencia, enviando un equipo de especialistas al lugar para inspeccionar la aeronave, recopilar evidencia fotográfica, revisar registros de mantenimiento y analizar datos del vuelo junto con testimonios de la tripulación, la cual salió ilesa en medio de la gravedad de la situación.

Equipos de bomberos aeronáuticos, técnicos y personal de remolque trabajan en paralelo para estabilizar y retirar el avión, verificando posibles derrames de combustible y evaluando el pavimento, con el fin de restablecer operaciones de manera gradual una vez concluida la inspección.

En medio de la situación que ya afecta a decenas de viajeros en varias ciudades del país, Avianca anuncio medidas para proteger a sus usuarios.

El plan de protección a viajeros activado por parte de la aerolínea incluye dos importante medidas. Primero, el cambio de vuelo de forma gratuita para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy 12 de diciembre.

Segundo, la reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla. Avianca indicó además que el proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación.

En medio de la contingencia la aerolínea ha instado a sus usuarios a consultar el estado actualizado de sus vuelos en la página y aplicación oficial. Así mismo, Avianca estará notificando a los pasajeros directamente al correo electrónico y número registrado en la reserva.

Contexto: Avianca completó el 100 % de la actualización de ‘software’ en la flota A320

Mientras tanto las autoridades en el aeropuerto Ernesto Cortissoz han advertido que la normalización total podría tardar varias horas, por lo que recomiendan a los usuarios planear con antelación sus desplazamientos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.​

