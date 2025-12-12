Ante emergencia aérea provocada por avión de carga en Barranquilla, Avianca activa plan de protección para viajeros

El aeropuerto de la capital del Atlántico permanece con sus operaciones suspendidas luego de que un avión de carga tuviera que aterrizar de emergencia bloqueando la pista principal.

El incidente involucró una aeronave de la aerolínea Aerosucre, que despegó en la madrugada pero regresó al detectar fallas en el tren de aterrizaje izquierdo, el cual colapsó al tocar la pista, inmovilizando el aparato en la zona de rodaje y afectando despegues y aterrizajes.

Como resultado, al menos cuatro vuelos comerciales han sido retrasados, incluyendo rutas hacia Bogotá y Medellín, dejando a decenas de pasajeros en salas de espera con incertidumbre sobre sus itinerarios, mientras las aerolíneas recomendaban consultar canales oficiales para actualizaciones.​

Video: Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suspende temporalmente su operación por emergencia con avión de carga | Foto: X @colombialaire

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil, activó de inmediato sus protocolos para atender la emergencia, enviando un equipo de especialistas al lugar para inspeccionar la aeronave, recopilar evidencia fotográfica, revisar registros de mantenimiento y analizar datos del vuelo junto con testimonios de la tripulación, la cual salió ilesa en medio de la gravedad de la situación.

Informamos que el vuelo KRE140 de Aerosucre regresó al Aeropuerto Ernesto Cortissoz de #Barranquilla tras una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

La atención de Bomberos Aeronáuticos y del personal de tierra fue inmediata, garantizando la seguridad de la tripulación. pic.twitter.com/uFYkDyPwZ9 — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) December 12, 2025

Equipos de bomberos aeronáuticos, técnicos y personal de remolque trabajan en paralelo para estabilizar y retirar el avión, verificando posibles derrames de combustible y evaluando el pavimento, con el fin de restablecer operaciones de manera gradual una vez concluida la inspección.

En medio de la situación que ya afecta a decenas de viajeros en varias ciudades del país, Avianca anuncio medidas para proteger a sus usuarios.

El plan de protección a viajeros activado por parte de la aerolínea incluye dos importante medidas. Primero, el cambio de vuelo de forma gratuita para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy 12 de diciembre.

Segundo, la reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla. Avianca indicó además que el proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación.

¡Atención viajeros!



Como lo informó la @DIACC_COL, el aeropuerto de @Aeropuertobaq_ permanece cerrado mientras la @AerocivilCol revisa la infraestructura de la pista.



Revisa el estado de tu vuelo aquí: https://t.co/t6vWQuPWWL https://t.co/cxM2uH2V7p — avianca te guía (@aviancateguia) December 12, 2025

En medio de la contingencia la aerolínea ha instado a sus usuarios a consultar el estado actualizado de sus vuelos en la página y aplicación oficial. Así mismo, Avianca estará notificando a los pasajeros directamente al correo electrónico y número registrado en la reserva.