Barranquilla

Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

La entidad asegura que está colaborando de manera plena con la investigación que ejecuta la Aerocivil.

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 3:24 p. m.
El vuelo de carga KRE140 de Aerosucre protagonizó un incidente grave en la madrugada de este viernes, 12 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

La emergencia ocurrió cuando la aeronave de carga, matrícula HK-5216 con destino a Bogotá, debió retornar de emergencia al detectar una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

Durante la maniobra de aproximación, el tren colapsó al tocar la pista, golpeando la superficie y dejando el avión inmovilizado en la zona de rodaje, lo que ha generado bloqueo el tránsito aéreo del aeropuerto.

Contexto: Así quedó el avión de carga que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla
La emergencia obligó a suspender temporalmente todas las operaciones de despegue y aterrizaje y como consecuencia al menos cuatro vuelos comerciales ya han sufrido retrasos significativos, afectando rutas clave hacia Bogotá, Medellín y otras ciudades del Caribe, con decenas de pasajeros varados en salas de espera mientras las aerolíneas gestionaban reprogramaciones y desvíos.​

Contexto: Video: avión carguero por poco se estrella en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; operaciones aéreas suspendidas

Al respecto, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil de Colombia, activó sus protocolos de inmediato y emitió un comunicado oficial.

La entidad anunció que busca esclarecer si la falla obedeció a un problema mecánico, error humano o factores operacionales, con el fin de emitir un informe preliminar que oriente recomendaciones de seguridad y posibles sanciones a Aerosucre o al operador aeroportuario.

Mientras tanto, la Aeronáutica Civil mantiene el cierre parcial de la pista hasta verificar que no hay daños estructurales, restos o riesgos como derrames de combustible, priorizando la seguridad sobre la fluidez operativa.​

Contexto: Revelan video del momento exacto en que avión impactó antena ubicada en pista del aeropuerto El Dorado: impresionantes imágenes

A pocas horas del evento, Aerosucre emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, en el que se lee: “Aerosucre informa a la opinión pública que, durante la operación del vuelo KRE141 (HK-5216) en la ruta Barranquilla-Bogotá, se presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo, tal como ha sido reportado por la Aeronáutica Civil de Colombia”.

En el mismo documento, la entidad asegura que “la tripulación ejecutó los procedimientos establecidos para este tipo de eventos. Los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra actuaron de manera inmediata y coordinada. No se presentaron personas heridas”.

Contexto: Ante emergencia aérea provocada por avión de carga en Barranquilla, Avianca activa plan de protección para viajeros
Así mismo, Aerosucre aseguró que está colaborando de manera plena con la investigación para determinar las causas que dieron lugar al evento. Reafirmaron además su compromiso con “la seguridad operacional, la transparencia y el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos por la autoridad aeronaútica”.

Mientras tantos aeropuertos como el Dorado de Bogotá ya presenta aglomeración de pasajeros debido al retrasos de sus vuelos.

