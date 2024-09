Terrible accidente en Bogotá: camioneta le pasó por encima a motociclista; conductora quedó conmocionada

“No lo vi, ellos se fueron para un lado y yo me fui para el lado. Yo no vi nada (…) Necesito hacer algo”, dijo la joven muy asustada y con algunas lágrimas.

Posteriormente, el testigo buscó a la acompañante del motociclista, que por fortuna sufrió algunas lesiones que aparentemente no fueron de gravedad. La ciudadana confirmó que iba en un servicio de transporte por aplicación. “Casi me pasa ese carro por encima, estuve a punto de morirme, pero a mí no me pasó nada”, comentó.