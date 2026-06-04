TransMilenio toma postura sobre campañas políticas en el sistema: “Desde el respeto y el cariño”

Las elecciones presidenciales de segunda vuelta significan una etapa decisiva en Colombia y, con ella, también se hace evidente el manejo de publicidad política y contenidos visuales alusivos a los contendientes para la Casa de Nariño en espacios públicos de diferentes ciudades. Tras la primera vuelta se han intensificado las convocatorias ciudadanas, manifestaciones, encuentros y jornadas de difusión impulsadas por simpatizantes de un sector político.

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Por esta razón, las autoridades distritales de la capital han reiterado la importancia de garantizar el ejercicio democrático, al tiempo que hacen llamados a preservar la convivencia y el respeto entre ciudadanos.

En ese contexto, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar campañas o actividades de proselitismo político dentro de estaciones, portales y buses del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Manifestaciones Bogotá tras resultados de primera vuelta presidencial. Foto: Archivo particular

La funcionaria explicó que el sistema de transporte es utilizado diariamente por personas con diferentes posturas ideológicas, creencias y opiniones sobre el futuro del país. Por esa razón, insistió en la necesidad de mantener estos espacios enfocados en la movilidad y la convivencia ciudadana.

Durante su mensaje, Ortiz aseguró que la invitación se hace “desde el respeto y el cariño” por Bogotá y su ciudadanía. Según señaló, cualquier actividad de carácter político dentro de las instalaciones podría generar discusiones o situaciones de conflicto entre los usuarios.

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La gerente también recordó que el sistema moviliza diariamente a más de un millón de pasajeros y que garantizar un ambiente de respeto resulta fundamental para la prestación adecuada del servicio. En ese sentido, indicó que las estaciones, portales y buses deben conservarse como espacios neutrales donde prime la convivencia por encima de las diferencias políticas.

“Por eso, la invitación es a que no se hagan campañas ni proselitismo político en ningún sitio del sistema que puedan generar eventualmente conflictos entre nuestros usuarios”, aseguró la gerente.

Paralelamente, el alcalde Carlos Fernando Galán ha insistido en la importancia de respetar las instituciones democráticas y tramitar cualquier diferencia a través de los mecanismos establecidos por la ley. El mandatario ha señalado que la democracia requiere del compromiso tanto de los ciudadanos como de quienes ejercen responsabilidades públicas.

La razón de estas declaraciones es un video en el que el artista indígena, Daniel Yopasá, invita a diferentes colectivos y organizaciones a desarrollar jornadas de “pedagogía callejera antifascista” a lo largo de la carrera Séptima (principal corredor vial para las manifestaciones en la capital) y en espacios del sistema de transporte público.

“Nos vamos a tomar TransMilenio y nos vamos a tomar los portales para que lo que nos han instaurado con odio y violencia se caiga con un discurso de vida”, afirmó Daniel Yopasá.