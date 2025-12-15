Suscribirse

BOGOTÁ

TransMilenio ya habilitó dos rutas navideñas en Bogotá: tome nota

Los usuarios deben estar atentos a los horarios en que funcionan esas dos rutas navideñas.

Redacción Nación
15 de diciembre de 2025, 4:59 p. m.
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En el marco del Plan Integral de Navidad 2025 presentado recientemente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, TransMilenio anunció que iba a habilitar dos rutas navideñas.

Por lo tanto, desde el 13, al 24 de diciembre, está disponible la ruta navideña troncal M09–H09.

A partir de las 6:00 p. m., este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional”, explicaron sobre esa primer ruta navideña de TransMilenio.

Contexto: Pasajes gratis en TransMilenio durante diciembre: conozca quiénes pueden acceder al beneficio

En cuanto a la segunda ruta navideña, es la zonal A024 que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, la cual está funcionando desde el 13 e irá hasta el 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado, y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., domingos y festivos.

Los usuarios deben tener presente que esas dos rutas navideñas operarán en las fechas mencionadas anteriormente, desde las 6:00 p. m. hasta el final de la operación.

TransMilenio está listo para una Navidad más cercana, con refuerzo operativo y pedagógico en estaciones y portales”, dijo al respecto María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Atentos a los controles viales durante la Navidad

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordaron que está activo el plan de gestión del tráfico en la ciudad con 800 unidades en vía entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.

Contexto: Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este martes 16 de diciembre

“Nuestro objetivo es claro: que todas las personas lleguen sanas a sus destinos, evitar siniestros viales y mantener la ciudad en movimiento durante la época más exigente del año”, destacó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

