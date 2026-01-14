Video muestra el momento exacto en el que comerciante es asesinado en fruver de Bogotá: ya hay hipótesis del motivo

La violencia en Bogotá no para y en las últimas horas se registró un nuevo ataque sicarial que dejó sin vida a un reconocido comerciante. El hecho se presentó en la noche del pasado 12 de enero, en el barrio José Antonio Galán, ubicado en la localidad de Bosa.

Todo quedó registrado en un impactante video, que muestra la forma en como el sitio pasó de la tranquilidad al miedo absoluto.

Ataque sicarial en un fruver de Bogotá. Foto: @PasaenBogota

Eran alrededor de las 6:25 de la noche, el ambiente era normal en un fruver, donde había varias personas realizando compras. En las imágenes se les ve caminando tranquilamente.

La escena cambió en cuestión de segundos: dos hombres llegaron hasta el establecimiento comercial en una moto, el parrillero descendió y comenzó a disparar de manera indiscriminada.

El miedo se apoderó rápidamente del lugar, los testigos se tiraron al suelo por temor a ser alcanzados por alguna bala. Los delincuentes lograron su objetivo: impactaron a un hombre de 55 años de edad; era por quien iban.

Además, en medio de la situación una mujer, esposa de la víctima, también resultó herida al igual que uno de los empleados del fruver.

Tras el ataque, el parrillero corrió nuevamente hacia la moto, se subió y emprendió la huida junto a su cómplice. Por su parte, las víctimas fueron trasladadas rápidamente hasta un centro médico, donde se confirmó la muerte del hombre.

El medio City Tv habló con comerciantes de la zona que denunciaron que estarían siendo víctimas de extorsiones por parte de una banda. Por ello, la primera hipótesis que se tiene es que este ataque sicarial estaría relacionado con el no pago de este dinero.

“Aquí toca más mano dura con estos delincuentes y decirle a los comerciantes que no paguen las extorsiones, sino que denuncien, porque si no lo hacen y se quedan callados pasa lo que está pasando”, comentó un líder comunitario.

La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con la captura de los responsables de este hecho, que genera consternación en esta zona de la capital del país.