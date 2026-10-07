El caso de Yenifer García, la mujer que murió en medio de un procedimiento para hacerse un tatuaje, ha vuelto a sonar después de que se conociera el dictamen de Medicina Legal sobre las causas de su fallecimiento.

Yenifer García murió tras recibir ketamina, fentanilo y midazolam durante una sesión de tatuaje: necropsia apunta a posible homicidio

De acuerdo con la entidad, la mujer perdió la vida debido a una “intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina”. Por lo mismo, la catalogó como una muerte violenta y se presume un posible homicidio.

Hay varios detalles que son fundamentales en medio de la investigación que se adelanta. Entre estos, hay algunos videos de la cámara de seguridad de la casa en los que se observa lo que pasó antes y después de que la víctima muriera.

En un primer registro, que fue revelado por City Tv, se ve a Yenifer caminar con normalidad y sin ningún tipo de problema. Esto es antes de que recibiera la dosis letal que acabaría con su vida.

La mujer ingresó con mucha tranquilidad al cuarto en el que la atenderían y, detrás de ella, iban dos hombres, uno de ellos sería el supuesto anestesiólogo.

En otro video, que fue captado por la misma cámara, se ve la puerta del cuarto abierta y cuando uno de los sujetos intenta reanimar a la víctima debido a que no respondía.

Al ver que García no reaccionaba, una de las personas que estaba allí presente salió corriendo por las escaleras. A esto se suma la supuesta petición que el anestesiólogo le habría hecho a la hija de la mujer.

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“Él me dijo: ‘Ayúdame a sentir si tu mamá tiene pulso’”, le contó la joven al medio mencionado.

Según las investigaciones que se han adelantado hasta el momento, Yenifer se encontraba en la sesión número 4 del tatuaje. Sin embargo, habría presentado mucho dolor, por lo que buscó a una persona que le suministrara algún medicamento para que esta molestia bajara.

Lastimosamente, le terminaron dando un coctel de medicamentos que fue fatal para ella y la llevó a la muerte.

El concejal Jairo Avellaneda reveló que el presunto responsable de haberle inyectado esto a la víctima fue dejado en libertad tras ser capturado en flagrancia.

Por ahora, el caso sigue siendo investigado por las autoridades, mientras que la familia de García exige que haya justicia y que el hecho no quede en la impunidad.